Premiati i vincitori della tradizionale gara tra le vetrine a tema Aromatica e della Cocktail Competition, entrambi promossi dalla Confcommercio del Golfo Dianese. La partecipazione è stata massiccia, superiore a quella degli anni precedenti, con la realizzazione di alcune vere e proprie opere d’arte, con un ospite eccezionale: le erbe aromatiche.

Al primo posto Gente Boutique (Corso Roma 11), al secondo Gift & Souvenirs (Corso Garibaldi 32), al terzo Batticuore (Via Genova 42).La giuria ha votato tenendo conto dell’attinenza al tema, dell’originalità e dell’esecuzione delle vetrine e ha deciso di conferire una menzione speciale a Dario Attardo, titolare di Dario Profumi di Dario Attardo che ha voluto omaggiare la 13esima edizione di Aromatica creando un profumo “pomodoro e basilico”, una fresca fragranza che rimanda ai sentori dei nostri prodotti tipici.

Questi invece i preniati per la Cocktail Competition organizzata da Confcommercio: al primo posto Bar Hotel Arc en Ciel con “Anfora Aromatica” ideato e realizzato da Fiore Papaleo; al secondo posto 85 Cocktail Bar del Jasmin Charme Hotel con “Butterfly Pea” ideato e realizzato da Diego Orlando; al terzo posto Tirovino con “Moscato all’Aromatico” ideato e realizzato da Carla Girimondi.I cocktail sono stati giudicati tenendo conto della tipicità, dell’originalità, dell’abbinamento con il piatto, della presentazione e dell’equilibrio fra i sapori. Formulate tre menzioni d’onore ad altrettanti giovanissimi barman, Alice Massabò dell’Enoteca Vicò, Angela Cereda barman del Bar Cosmo e Luca Marcianò del Bar Cosmo.

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