Innovazione, identità e valorizzazione delle eccellenze liguri al centro della giornata odierna di Aromatica, che ha visto la partecipazione dell’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana e che si è aperta con un intervento dell’astronauta Franco Malerba dedicato ai progetti di coltivazione nello spazio e al rapporto tra ricerca scientifica e agricoltura del futuro.

Nel suo intervento, Malerba ha illustrato le nuove frontiere dell’agricoltura spaziale, spiegando come le serre progettate per le missioni nello spazio siano strutture altamente tecnologiche, sviluppate per ottimizzare ogni centimetro disponibile. Si tratta di serre multipiano, con ripiani mobili che si adattano alla crescita delle piante e consentono di sfruttare al massimo il volume disponibile, riducendo consumi energetici e utilizzo di acqua.

“L’esperienza raccontata da Franco Malerba ci invita a guardare lontano, verso le nuove frontiere dell’innovazione – dice l’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana – ma allo stesso tempo ci ricorda quanto siano preziose le nostre radici, il legame con il territorio e il lavoro quotidiano dei produttori liguri”.

Questa mattina si è inoltre parlato, con un tavolo dedicato, anche del recente riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta per le Olive Taggiasche liguri.

“Un risultato storico e una svolta concreta per il comparto agricolo regionale – prosegue Piana –. L’IGP rappresenta più tutela per una produzione identitaria, maggiore valore per il territorio e più garanzie per i consumatori in termini di qualità, autenticità e origine. Crediamo che il futuro dell’agricoltura ligure passi proprio da qui: dalla capacità di innovare senza perdere identità, di sostenere le imprese senza dimenticare l’ambiente, di creare opportunità per i giovani senza disperdere il patrimonio di esperienza che ci è stato consegnato”.