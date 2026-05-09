GALLERIA FOTOGRAFICA FOTO SCUOLE https://ibb.co/album/d0DNN9Grande partecipazione ed entusiasmo la cerimonia di premiazione della terza edizione di “Aromatica a Scuola”, il concorso dedicato alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Diano Marina, progetto nato con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo della cucina, della tradizione gastronomica ligure, della sostenibilità e della creatività culinaria, valorizzando al tempo stesso il territorio e le sue eccellenze aromatiche.

Gli alunni, guidati dagli insegnanti e con il coinvolgimento delle famiglie, hanno realizzato ricette originali e ricche di fantasia, dimostrando grande impegno, spirito di collaborazione e attenzione verso i temi della sana alimentazione e del rispetto dell’ambiente.

Quattro le categorie previste dal concorso:

– Ricetta della tradizione

– Ricetta rispettosa dell’ambiente a km zero

– Fusion – contaminazione culturale

– Ricetta creativa

A valutare gli elaborati culinari è stata una commissione composta dallo chef Livio Revello dell’Istituto Ruffini-Aicardi, da Nadia Pedrazzi di Diana Catering, dallo chef Valerio Ribalti e dalla responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Diano Marina, Francesca Bellando.

Tutte le classi partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione e un campionario di piantine aromatiche, come simbolo dell’impegno e della passione dimostrati durante il progetto. Per ciascuna sezione, le classi vincitrici sono state premiate con una targa celebrativa, un campionario di aromatiche offerto da RB Plant e un buono acquisto del valore di 70 euro presso Vivaio Pittaluga.

Di seguito i vincitori:

Ricetta creativa – a pari merito

– Scuola dell’infanzia di Diano Marina con “Crostata al chinotto”

– Scuola dell’infanzia di Diano San Pietro con “Sfera magica” (gnocco fritto)

Ricetta della tradizione

– Scuola dell’infanzia di Diano Castello con “Polpettone ligure”

Ricetta Fusion – contaminazione culturale

– Classe quarta primaria di Diano Marina con “Mediterranean Fusion Pocket con duqqa crunch potatoes”

Ricetta rispettosa dell’ambiente a km zero – a pari merito

– Classe quarta primaria di Cervo con “Tartelle di polenta con brandacujun e fiori di borragine”

– Secondaria di Diano Marina – classi aperte con “Ciambella alla menta con glassa al limone”

La mattinata si è conclusa con una coinvolgente dimostrazione culinaria dello chef Livio Revello insieme agli allievi dell’Istituto Ruffini-Aicardi, che hanno preparato dal vivo una delle ricette vincitrici: la “Mediterranean Fusion Pocket con duqqa crunch potatoes”, offrendo agli studenti un momento di condivisione, scoperta e valorizzazione delle competenze gastronomiche.

Un’esperienza educativa e creativa che, anche quest’anno, ha saputo unire scuola, territorio, tradizione e innovazione attraverso il linguaggio universale della cucina.

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