Sarà inaugurata venerdì 15 maggio alle ore 17.30 presso la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” di Tortona la mostra “Esperienze ed emozioni” con l’esposzione delle opere di Isa Stella, a cura della prof. Manuela Bonadeo.

Isa Stella, nata a Piacenza nel 1939, ha vissuto in un primo tempo tra Pontecurone e Tortona, dove è tornata ad abitare due anni fa. Ha cominciato l’attività artistica da ragazza, come passione spontanea, poi ha avuto modo di far emergere la sua vena di artista versatile verso la metà degli anni 60, partecipando a corsi di nudo presso l’Accademia di Milano, dove ha vissuto alcuni anni.

La famiglia dell’artista si è poi trasferita in Veneto, prima a Treviso, dove Isa Stella ha sperimentato la pittura su tessuto (abiti, foulard, tovaglie, borse) e poi a Padova, dove ha frequentato la scuola di pittura di Dolores Grigolon, nota pittrice locale. Ha frequentato per due anni anche la scuola di pittura del maestro venezuelano Jacopo Borges, all’Accademia Internazionale di Salisburgo: un momento importante, che ha influenzato profondamente la sensibilità, la capacità creativa e il desiderio di esplorare della pittrice piemontese.

Isa Stella ha sviluppato negli anni un passaggio graduale dal figurativo all’informale, in un percorso di evoluzione interiore aperto al mondo esterno, mantenendo una decrescente presenza della figura. “Arte e vita”, come ha spiegato la stessa artista, “scorrono insieme. Il mondo interiore di ciascuno e quello esteriore si incontrano e si sviluppano per emergere in un’armonica unità”.

La pittura di Isa Stella, intima e vigorosa, dotata di grande energia, è fondata sulla ricerca del segno e del colore, ed è di matrice espressionista.

Dal 2006 è iscritta alla Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente di Milano.

La mostra sarà visitabile fino al 31 maggio con i seguenti orari: lunedì 14:00-18:00; martedì, giovedì e venerdì 9:00-18:00; mercoledì 9:00-14:00; sabato e domenica 16:00-19:00.