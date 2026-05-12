Si sono concluse nel migliore dei modi le ore di apprensione per la comunità di Bassignana. Giovanni Mantello, l’uomo di cui si erano perse le tracce dalla serata di domenica 10 maggio, è stato ritrovato nella tarda serata di ieri, lunedì 11 maggio.

Il ritrovamento e le condizioni di salute

L’allarme era scattato dopo che l’uomo si era allontanato da casa senza fare ritorno, facendo temere per la sua incolumità. Fortunatamente, le ricerche hanno dato esito positivo: Mantello è stato individuato e, secondo quanto riferito dalle autorità locali, si trova in buone condizioni di salute.

La macchina dei soccorsi

Per facilitare le operazioni di ricerca, il Comune aveva attivato nella giornata di ieri il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), trasformando il municipio nel cuore pulsante del coordinamento tra i vari enti. Il successo dell’operazione è stato il risultato di un imponente sforzo corale che ha visto impegnati:

Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco ;

e ; Protezione Civile (regionale e gruppo di volontari comunali);

(regionale e gruppo di volontari comunali); Operatori del C.O.C. ;

; Numerosi cittadini e volontari.

Il ringraziamento dell’Amministrazione

Attraverso una nota ufficiale, l’Amministrazione Comunale ha espresso profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche, sottolineando l’importanza della collaborazione della cittadinanza:

«Le operazioni si sono concluse positivamente grazie al lavoro congiunto di professionisti e volontari che hanno operato con impegno sul territorio. Ringraziamo inoltre i cittadini che hanno fornito supporto e segnalazioni utili per il ritrovamento».

Con il rientro a casa di Giovanni Mantello, si scioglie finalmente la tensione che aveva avvolto il paese nelle ultime 48 ore.