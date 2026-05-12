“Clean Up Day Insieme per un ambiente pulito!”.Questo il motto della 5° Giornata Ambientale Pontecuronese, che si è svolta nella mattinata di venerdì 8 maggio e ha visto la partecipazione degli alunni della Secondaria di I grado del paese ‘Bonfiglio Zanardi’. accompagnati da insegnanti, amministratori del Comune (Sindaco in testa), volontari della Protezione civile e della Pro loco.

Un evento ormai tradizionale, giunto alla quinta edizione, realizzato in sinergia con Gestione Ambiente, la scuola e il Comune.

I ragazzi, armati di guanti, pinze e sacchi, sono stati ancora una volta i protagonisti della raccolta di rifiuti abbandonati lungo vie e piazze del paese, che hanno differenziato con attenzione. I sacchi sono stati poi conferiti al Centro di Raccolta di via Togliatti, dove Francesca Danieli, responsabile Comunicazione di Gestione Ambiente ed una sua collaboratrice hanno spiegato agli alunni come differenziare alcuni rifiuti raccolti, sui quali permane qualche dubbio (tessuti, sigarette elettroniche, scontrini ecc.)

I giovanissimi con questa raccolta hanno proposto a tutti i Pontecuronesi corretti “modelli” da seguire, per vivere in un paese più pulito e rispettoso nei confronti di tutti. Un’iniziativa di successo di grande valore socio-educativo.

Alcuni insegnanti hanno rimarcato che il paese risulta più pulito rispetto agli anni precedenti, come dimostra la diminuita quantità dei rifiuti raccolti e particolarmente la quantità dei mozziconi.