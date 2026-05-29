Si parte oggi con “Vado per Birre”, il via ufficiale il 23 giugno con i fuochi. In calendario “Voglio tornare negli anni ’90”, il comico Andrea Di Marco, tributi a Battisti e Baglioni, cinema all’aperto e laboratori per bambini

Una città viva, capace di unire spettacolo, cultura, turismo e socialità in un unico grande calendario di eventi pensato per residenti, famiglie e visitatori. L’estate 2026 sarà per Vado Ligure un’occasione per valorizzare il territorio, sostenere le attività commerciali e creare momenti di incontro e partecipazione diffusi in tutta la comunità.

Ad aprire simbolicamente la stagione sarà già questo fine settimana l’evento “Vado per Birre”, organizzato dal CIV Vado Centro, appuntamento dedicato a musica, gastronomia e intrattenimento che animerà il centro cittadino e rappresenterà il primo grande momento di aggregazione dell’estate vadese. L’amministrazione comunale desidera ringraziare il CIV “per la collaborazione, la presenza sempre più attiva sul territorio e il rafforzamento del comitato in questi mesi, elemento fondamentale per il confronto e la condivisione di progettualità e iniziative a favore della città”.

Per la stagione estiva 2026 l’amministrazione prevede un investimento complessivo di circa 250.000 euro per le manifestazioni turistiche e di circa 100.000 euro per le iniziative culturali, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, incentivare la partecipazione e favorire l’afflusso turistico.

Le manifestazioni estive prenderanno avvio il 23 giugno con i tradizionali Fuochi di San Giovanni, appuntamento ormai consolidato e molto atteso dalla cittadinanza e dai visitatori.

Il programma comprenderà eventi di grande richiamo, tra cui “Voglio Tornare negli Anni 90”, manifestazione dalla quale si auspica una forte partecipazione di pubblico, come già avvenuto in occasione del concerto di Cristina D’Avena. Saranno inoltre presenti ospiti e spettacoli di rilievo come il comico genovese Andrea Di Marco e le iniziative organizzate dai Raindogs House, che porteranno sul territorio una band proveniente da Brooklyn.

Tra gli appuntamenti in calendario figurano inoltre “Oltre il Sipario, il Cuore”, organizzato da DNA Musica e Seconda Stella a Destra; il Tributo a Lucio Battisti; lo spettacolo con Michele e Wilma Goich dedicato alla musica degli anni ’60 e ’70; il tributo a Claudio Baglioni con lo spettacolo “Baglioni si nasce”; lo spettacolo teatrale “Quella sagoma di Dante – 3 donne alle prese con l’Alighieri”, realizzato in collaborazione con l’Associazione Allegro con Moto.

Durante tutti i lunedì dei mesi di luglio e agosto sarà inoltre proposto il cinema all’aperto, con numerosi titoli di interesse per residenti e turisti. Il calendario comprenderà anche spettacoli teatrali, laboratori dedicati ai bambini, eventi culturali e numerose iniziative a scopo benefico.

Le manifestazioni si svolgeranno principalmente presso i Giardini a Mare, Villa Groppallo, i Giardini Colombo, nelle frazioni e nel centro cittadino, coinvolgendo in modo diffuso tutto il territorio comunale.

“Abbiamo scelto di investire risorse importanti – sottolinea il sindaco Fabio Gilardi – per costruire un’estate capace di coinvolgere tutta la città, sostenere il commercio locale e valorizzare il nostro territorio. Gli eventi rappresentano non soltanto occasioni di intrattenimento, ma veri momenti di comunità, socialità e crescita per Vado Ligure. Vogliamo che residenti e turisti possano vivere una città dinamica, attrattiva e ricca di opportunità durante tutta la stagione estiva”.

“Questa stagione – aggiunge il primo cittadino – rappresenta inoltre l’avvio concreto della nuova City Brand e Brand Identity ‘Vado Ligure Move On’, un progetto che accompagnerà la promozione e la comunicazione del territorio con un linguaggio moderno, coordinato e riconoscibile. Un nuovo modo di raccontare Vado Ligure a 360 gradi: dalle manifestazioni turistiche alle attività commerciali, dai luoghi simbolo della comunità alle opportunità legate all’outdoor, fino ai percorsi di destagionalizzazione e valorizzazione delle eccellenze del territorio. L’obiettivo è rafforzare l’identità della nostra città e renderla sempre più attrattiva, viva e conosciuta durante tutto l’anno”.

“Il lavoro condiviso con il CIV e con le realtà associative del territorio è fondamentale per creare una programmazione diffusa e di qualità – aggiunge l’assessore al commercio e turismo Angelo Lestinge – Il rafforzamento del CIV rappresenta un valore importante per tutta la città e consente di costruire iniziative che sostengono concretamente il tessuto economico e commerciale locale”.

Il vice sindaco e assessore alla Cultura Mirella Oliveri evidenzia infine il valore culturale della programmazione estiva: “La cultura rappresenta uno strumento fondamentale di crescita, conoscenza e partecipazione. Attraverso spettacoli, teatro, cinema e incontri vogliamo offrire occasioni di riflessione e approfondimento, valorizzando la storia, l’identità e i temi di attualità che interessano la nostra comunità. Investire nella cultura significa investire nella qualità della vita del territorio e nelle relazioni tra le persone”.