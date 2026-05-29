Termina la serie di appuntamenti dedicati all’Ottocentesimo anniversario dalla morte di San Francesco (1226- 2026), organizzata dalla Sezione Intemelia dell’istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione col Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, il Comune di Ventimiglia e il Fondo Antico della Civica Biblioteca Aprosiana.
Giovedì 4 giugno alle ore 16.00, presso il Museo “Girolamo Rossi”, il Canonico Don Luca Salomone, già parroco della Cattedrale di Ventimiglia dal 2008 al 2017 e attualmente parroco della chiesa di S. Maria Maddalena di Bordighera Alta, terrà l’ultima conferenza del ciclo degli “Incontri Francescani a Ventimiglia” che vedrà un’attenta analisi delle immagini del Santo presenti nelle chiese della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo.
INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”
Via Verdi 41
18039 Ventimiglia
0184.351181/museoventimiglia@gmail.com/www.marventimiglia.it