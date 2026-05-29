Nella mattinata di ieri l’Amministrazione comunale, con l’assessore Sabrina Messico, ha celebrato, insieme a studenti e docenti, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE. Un traguardo storico che premia la straordinaria continuità di un territorio capace di investire concretamente sull’educazione civica e sul rispetto della natura.

Un traguardo straordinario che proietta Diano Marina nell’élite delle eccellenze ambientali italiane e internazionali. Per il decimo anno consecutivo, la città ha ricevuto il prestigioso riconoscimento delle due Bandiere Verdi Eco-Schools, il marchio di qualità ecologica assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle scuole che si distinguono per la promozione della sostenibilità attraverso l’educazione.

Per celebrare un decennio di successi ininterrotti, nella mattinata di ieri l’Amministrazione comunale ha organizzato un momento di grande festa e condivisione nella splendida cornice del parco di Villa Scarsella. Un evento corale voluto fortemente per applaudire l’eccellenza degli istituti scolastici dianesi e, soprattutto, l’impegno costante e appassionato dei ragazzi nella tutela quotidiana dell’ambiente.

La doppia Bandiera Verde non è infatti un semplice vessillo da esporre, ma il coronamento di un percorso virtuoso che coinvolge l’intero tessuto cittadino. È il premio a una visione a lungo termine che unisce le istituzioni, il mondo della scuola e l’intera comunità nella costruzione di un modello di sviluppo sempre più green.

L’Amministrazione ha colto l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli attori di questo successo: dagli studenti, veri protagonisti del cambiamento, ai docenti che li guidano in questo percorso di consapevolezza, fino alle famiglie, il cui supporto è fondamentale per radicare le buone pratiche. È grazie a questa straordinaria sinergia quotidiana che Diano Marina si conferma, anno dopo anno, una città sempre più consapevole, matura e rispettosa della natura, guardando al proprio futuro con profondo e giustificato orgoglio.