Dopo un lungo viaggio di 11.000 chilometri è ritornata oggi a Diano Marina da Buenos Aires, dopo oltre 100 anni, una bellissima divisa dell’Esercito Regio appartenuta al Capitano Arnoldo Nicoletti-Altimari di origini dianesi.

Il prezioso cimelio è stato donato dagli eredi argentini della famiglia, Gustavo e Laura Nicoletti-Altimari e Norma Fernandez Vidal, all’Istituto Internazionale di Studi Liguri per la Sezione Risorgimentale del Palazzo del Parco.

Ad accoglierli la Direttrice del MARM dott.ssa Daniela Gandolfi e lo Staff del Museo i dott.ri Lorenzo Ansaldo e Federico Lambiti. Alla donazione ha presenziato anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Diano Marina la dott.ssa Sabrina Messico, che ha portato i saluti e i ringraziamenti dell’Amministrazione.

Arnoldo Nicoletti-Altimari (Napoli 1863-Buenos Aires 1938), Capitano di fanteria dell’Esercito Regio, sposato con Ezilda Ardissone di Diano Borganzo, fu impegnato nelle campagne militari in Africa tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento; le sue esperienze belliche sono state raccontate in alcune sue opere come “I Soldati d’Italia” e “Tra gli Abissini – Ricordi di un prigioniero del Tigrè”.

Il prezioso cimelio, perfezionate le pratiche della donazione, andrà ad arricchire la Sezione Risorgimentale e Storica di Palazzo del Parco, una delle più importanti della Provincia di Imperia.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM)

Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram, Telegram, Threads. Ingresso: intero € 5,00; ridotto € 3,00.

Orario: martedì 9-14; dal mercoledì al venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.