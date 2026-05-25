Tre giorni di sport e grande partecipazione con atleti arrivati da tutta Italia. Nel torneo amatoriale trionfa la coppia di Bagnaria, mentre la prestigiosa Coppa Italia va a Camilleri e Lombardo. Il sindaco Figini: «Un primo grande passo per il turismo e l’identità del nostro territorio

CASALNOCETO (AL) – Si è chiusa con un bilancio straordinario la tre giorni del Calciobalilla Village, la manifestazione che dal 22 al 24 maggio 2026 ha trasformato Casalnoceto nel centro di gravità nazionale per tutti gli appassionati di questa disciplina. Sport, convivialità e una grande partecipazione di pubblico hanno caratterizzato l’evento, capace di richiamare atleti, appassionati e visitatori da ogni angolo della penisola.

Il cuore pulsante della kermesse è stato il Teatro SOMS che, insieme agli spazi dedicati alla ristorazione e alla socialità, ha fatto da cornice a un fine settimana ricchissimo: non solo sfide ad altissimo livello, ma anche musica, incontri istituzionali e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali.

I verdetti sul campo: dal Trofeo “Porta del Piemonte” alla Coppa Italia

La manifestazione ha preso il via venerdì 22 maggio con il 1° Trofeo OPEN “Casalnoceto Porta del Piemonte”, un torneo amatoriale a coppie che ha visto una competizione accesissima. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Giuseppe Zerba e Michele Camerini di Bagnaria (PV), premiati con trofei, medaglie d’oro e le maglie azzurre.

Domenica 24 maggio è stato invece il momento della prestigiosa 24ª Coppa Italia FICB (Federazione Italiana Calcio Balilla). Un appuntamento di assoluto rilievo che ha portato a Casalnoceto i migliori atleti del Paese, giunti da località come Marsala, Genova, Bardonecchia, Torino, fino a Lecce e Biella, confermando il respiro nazionale dell’evento.

Il podio della 24ª Coppa Italia FICB:

1° posto: Alessio Camilleri e Girolamo Lombardo

Alessio Camilleri e Girolamo Lombardo 2° posto: Roberta Begnis ed Enza Ciccone

Roberta Begnis ed Enza Ciccone 3° posto: Sirio Mello e Christian Porretto

Sirio Mello e Christian Porretto 4° posto: Bruno Corso e Roberto Corselli

Sport, integrazione e sociale con il Centro Paolo VI

Il Calciobalilla Village non è stato solo agonismo, ma ha saputo lanciare un forte messaggio di inclusione. All’iniziativa hanno infatti partecipato attivamente anche i bambini ospiti del Centro Paolo VI Onlus di Casalnoceto. Tra sorrisi, gioco e condivisione, la giornata si è trasformata in un’occasione di puro divertimento, ma anche in una preziosa ed emozionante esperienza di integrazione sociale attraverso lo sport.

Le parole del Sindaco Silvia Figini

Estremamente soddisfatta la prima cittadina di Casalnoceto, Silvia Figini, che ha sottolineato la portata strategica dell’evento per il futuro del comune:

«Il Calciobalilla Village ha rappresentato per Casalnoceto molto più di una manifestazione sportiva: è stato un evento di ampio respiro che, per alcuni giorni, ha trasformato il nostro paese in un punto di riferimento capace di attirare attenzione ben oltre i confini del territorio. Grazie alla presenza di atleti, appassionati e ospiti provenienti da diverse realtà, Casalnoceto ha avuto una visibilità importante, arrivando a far parlare di sé anche a livello nazionale. Per noi questo rappresenta un primo grande passo all’interno di un percorso più ampio: la volontà è quella di costruire iniziative capaci di catalizzare l’attenzione sul nostro paese, valorizzandone le potenzialità turistiche, il territorio e la sua identità».

Il sindaco ha poi voluto rivolgere i ringraziamenti ufficiali a tutte le realtà e le istituzioni che hanno reso possibile il successo dell’iniziativa:

«Un sentito ringraziamento va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, al Consiglio Regionale del Piemonte e alla Camera di Commercio di Alessandria e Asti che hanno sostenuto la manifestazione attraverso il proprio contributo. Siamo onorati di avere ricevuto il patrocinio del Ministero per lo sport e i giovani, della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria. Un grazie particolare va inoltre alla Protezione Civile, alla Federazione Italiana Calcio Balilla, ai collaboratori, ai volontari e a tutte le persone che, con impegno, passione e spirito di squadra, hanno contribuito alla buona riuscita del Calciobalilla Village».