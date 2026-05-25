ALESSANDRIA — Mercoledì 20 maggio, l’Istituto per la Storia della Resistenza in provincia di Alessandria ha ospitato l’incontro finale dedicato alla restituzione dei lavori presentati nell’ambito dei concorsi provinciali promossi dall’ANPI. Una giornata all’insegna della memoria storica e dell’impegno civile, che ha visto come protagonista indiscusso il Liceo Peano di Tortona.

Alla solenne cerimonia di premiazione hanno preso parte numerose cariche istituzionali, con la presenza delle autorità cittadine, provinciali e regionali, riunite per celebrare l’interesse e la partecipazione delle nuove generazioni verso i valori fondanti della nostra Repubblica democratica.

In questo prestigioso contesto istituzionale, il Liceo Peano di Tortona si è distinto aggiudicandosi l’ambito premio relativo al concorso promosso dalla sezione ANPI tortonese. A portare in alto il nome dell’istituto cittadino sono stati i due brillanti giovani: gli studenti Federico Rizzo e Stefania Imbru. (nella foto con la prof.ssa Modugno)

Con il loro prezioso elaborato, Federico e Stefania hanno saputo interpretare e trasmettere con grande sensibilità i temi e i valori legati alla lotta di Liberazione. Il riconoscimento assegnato ai due ragazzi rappresenta non solo un meritato traguardo personale per l’impegno profuso, ma anche un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità scolastica del Liceo Peano. Un bel segnale che dimostra, ancora una volta, come le nuove generazioni continuino a essere custodi attivi e consapevoli della nostra storia.