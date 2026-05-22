Domenica sera, 24 maggio alle ore 21 inpiazza Marconi, a fianco di piazza Arzano, chiude la rassegna culturale “viaggiAMO con i LIBRI”, giunta quest’anno alla sua VII edizione. All’interno del ricco palinsesto di “Libri dal Vivo” con un evento imperdibile dedicato alla storia locale, all’identità e alla memoria storica della città che vedrà protagonista l’assessore alla cultura Fabio Morreale che insieme ad Angelo Bottiroli illustrerà la città com’era e che non c’è più soppiantata dagli eventi e dal progresso. E’ questo, infatti, il sottotitolo del 24 esimo libro “Tortona Sparita” di Angelo Bottiroli

L’incontro non sarà una semplice presentazione, ma un vero e proprio dialogo a due voci: l’autore si confronterà sul palco con l’Assessore Fabio Morreale, offrendo al pubblico spunti di riflessione sul passato, sul presente e sul futuro urbanistico e sociale della città.

Un’opera tra nostalgia e memoria storica

Il libro di Bottiroli si propone come una preziosa macchina del tempo fotografica e documentaria. Attraverso immagini d’epoca e racconti accurati, l’opera documenta le profonde trasformazioni che hanno cambiato il volto di Tortona.

Il focus: I quartieri cancellati, i monumenti modificati e gli scorci urbani travolti dalla modernità e dal “progresso”.

I quartieri cancellati, i monumenti modificati e gli scorci urbani travolti dalla modernità e dal “progresso”. L’obiettivo: Non si tratta di una sterile operazione nostalgia, ma di uno strumento fondamentale per comprendere le radici della comunità tortonese e preservarne l’identità per le future generazioni.

I promotori dell’evento

La manifestazione gode di una rete di patrocini istituzionali di alto livello che ne testimoniano la rilevanza culturale. L’evento è infatti sostenuto e promosso da:

Città di Tortona (qualificata come “Città che legge”)

(qualificata come “Città che legge”) Sistema Bibliotecario Tortonese

L’appuntamento è quindi per domenica sera: un’occasione unica per tutti i cittadini, gli appassionati di storia locale e i curiosi che vogliono riscoprire i segreti e il fascino nascosto di una Tortona che non c’è più, ma che continua a vivere nei ricordi e nelle pagine di questo libro.

L’ingresso è libero.