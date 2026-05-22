TORTONA – L’edizione di quest’anno di AssaggiaTortona non è solo la vetrina delle eccellenze enogastronomiche del territorio, ma si è trasformata in un importante palcoscenico per la diplomazia culturale e la cooperazione internazionale. Sotto il claim “L’Europa AssaggiaTortona”, la manifestazione è diventata l’occasione perfetta per rinsaldare e promuovere nuove e strategiche collaborazioni con città legate a Tortona da profondi legami di amicizia e solidarietà.

Una rete transnazionale: da Lucca alla Polonia, fino alla Francia

L’iniziativa ha visto l’arrivo in città di autorevoli delegazioni provenienti da diverse realtà europee e italiane:

Pietrasanta (in provincia di Lucca)

(in provincia di Lucca) Zduńska Wola (Polonia)

(Polonia) Privas (Francia), storica città gemellata con Tortona.

Un parterre internazionale che testimonia la volontà del comune piemontese di aprirsi oltre i propri confini, creando ponti culturali e istituzionali.

Dal Teatro Civico all’Aula del Consiglio

Il fitto programma delle delegazioni è iniziato già nella serata di ieri, quando gli ospiti internazionali sono stati accolti al Teatro Civico per un momento che ha unito cultura, premiazioni e storia.

La visita è proseguita ufficialmente questa mattina nel cuore della vita amministrativa tortonese. Le delegazioni sono state ricevute nella Sala del Consiglio Comunale, dove hanno incontrato il Sindaco e i membri dell’Amministrazione. Durante l’incontro, ogni municipalità ha presentato la propria realtà territoriale.

“L’obiettivo principale di queste giornate – fanno sapere da Palazzo Comunale – è avviare future collaborazioni concrete e condividere le migliori buone pratiche amministrative, unendo le forze su temi comuni come la valorizzazione del territorio, la cultura e lo sviluppo sostenibile.”

Non solo cibo, ma unione tra popoli

AssaggiaTortona dimostra così di saper andare oltre la sua (già amatissima) vocazione culinaria. Accanto ai sapori del Derthona Timorasso e ai piatti della tradizione, quest’anno si respira aria d’Europa, confermando Tortona come una città aperta, accogliente e proiettata verso il futuro della cooperazione internazionale.