Durante e dopo il weekend di grande successo, l’esposizione “SPAZIO! ai mattoncini”. Continua fino al 29 maggio presso l‘Informagiovani, all’interno della Biblioteca Civica. Un viaggio incredibile tra shuttle, razzi e moduli lunari costruiti con i celebri mattoncini.

I celebri mattoncini non sono solo un gioco, ma possono diventare dei veri e propri strumenti di narrazione e ingegneria. Lo dimostra la mostra “SPAZIO! ai mattoncini”, un’esposizione imperdibile ospitata presso lo spazio Informagiovani della Biblioteca Civica di Tortona. La rasegna, realizzata con passione e precisione da Corrado D’Andrea,è un omaggio visivo all’affascinante storia dell’esplorazione spaziale degli Stati Uniti.

Appena varcata la soglia, si viene catapultati in un viaggio nel tempo e nello spazio. Le immagini mostrano l’incredibile dettaglio dei modelli esposti. Un tavolo è dedicato al glorioso programma Apollo: si può ammirare il leggendario Lunar Rover con la sua targa commemorativa, un’accurata ricostruzione del modulo lunare e persino un modello orizzontale del maestoso razzo Saturn V. Ad arricchire l’atmosfera, l’opuscolo originale dell’Apollo 11 Flight Plan e un ritaglio di giornale d’epoca con il titolo “SULLA LUNA!” che riporta indietro alle emozioni del 1969.

Proseguendo, si passa all’era dei cieli aperti con i celebri Space Shuttle. In mostra ci sono diverse versioni del veicolo, da un grande Shuttle pronto al lancio su piattaforma, completo di serbatoio e booster, a modelli più piccoli e dettagliati con le insegne della NASA. Non poteva mancare la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), un capolavoro di ingegneria LEGO con i suoi pannelli solari estesi. Pannelli informativi dedicati al “Space Shuttle Program 1981-2011” e al Telescopio Spaziale Hubble completano questa sezione.

Lo sguardo si posa anche sul futuro con un modello verticale del razzo SLS (Space Launch System) per il programma Artemis, segnando il passo verso il ritorno sulla Luna. L’esposizione non si limita ai soli modelli, ma è arricchita da una vasta gamma di toppe commemorative, bandiere USA, e libri e riviste a tema, come “Tom Wolfe STOFFA GIUSTA” o “Gentleman BEYOND THE MOON”, che offrono un contesto più ampio alla storia spaziale.

“SPAZIO! ai mattoncini” non è solo una mostra per collezionisti, ma un’esperienza educativa e coinvolgente per tutta la famiglia. Un’occasione unica per ripercorrere i passi dei giganti dell’astronautica, ricostruiti con l’ingegno e la magia dei celebri mattoncini. Ricordiamo che la mostra è visitabile fino al 29 maggio, negli orari di apertura della Biblioteca Civica di Tortona.

Informazioni pratiche:

Mostra: SPAZIO! ai mattoncini – Esposizione di modelli con i mattoncini più famosi del mondo.

SPAZIO! ai mattoncini – Esposizione di modelli con i mattoncini più famosi del mondo. Realizzatore: Corrado D’Andrea e Comune di Tortona.

Corrado D’Andrea e Comune di Tortona. Luogo: Spazio Informagiovani, Biblioteca Civica di Tortona.

Spazio Informagiovani, Biblioteca Civica di Tortona. Date: Fino al 29 maggio.

Fino al 29 maggio. Orari: Segue gli orari di apertura della Biblioteca Civica.