La Liguria si conferma anche nel 2026 regina italiana delle bandiere blu: con 35 vessilli, tra cui i nuovi ingressi di Andora e Taggia, conquista anche quest’anno il gradino più alto del podio in base alla classifica diffusa oggi dalla Foundation for environmental education (Fee). Al secondo posto a pari merito e molto distanziate la Puglia e la Calabria con 27 bandiere blu. In Liguria il riconoscimento è stato dato a 72 spiagge e a 18 approdi, due in più rispetto allo scorso anno: Marina del Fezzano di Porto Venere e il Porto Carlo Riva a Rapallo.

“Siamo orgogliosi che la Liguria si confermi anche nel 2026 la regione italiana con il maggior numero di Bandiere Blu, salite quest’anno a 35 grazie ai nuovi ingressi di Andora e Taggia, così come quelli di Marina del Fezzano a Porto Venere e del Porto Carlo Riva di Rapallo – dice il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – È un risultato che premia la qualità delle nostre acque, l’attenzione all’ambiente, la capacità di accoglienza e il grande lavoro portato avanti dai comuni, dagli operatori turistici e dal comparto balneare, insomma la comunità ligure nel suo complesso. Da Ponente a Levante continuiamo a dimostrare che tutela del territorio, sostenibilità e sviluppo turistico possono crescere insieme. Le bandiere blu rappresentano un riconoscimento importante non solo per la bellezza delle nostre coste, ma anche per la qualità dei servizi e per un modello di gestione che rende la Liguria sempre più attrattiva agli occhi di turisti italiani e stranieri”.

“Ancora una volta siamo la Regione più blu d’Italia: ottenere la bandiera blu non significa solo avere il mare più pulito d’Italia ma anche avere servizi correlati di ottima qualità quali ad esempio la sicurezza, la gestione dei rifiuti, le aree verdi, la mobilità sostenibile e l’accessibilità alle spiagge – afferma l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – In riferimento a questo ultimo punto, mi preme ricordare che anche quest’anno continueremo a investire sul turismo accessibile e inclusivo con l’aggiornamento della guida Mare accessibile per garantire una fruizione senza barriere del nostro litorale e con la sezione Liguria accessibile del portale lamialiguria.it, punto di riferimento per chi cerca un turismo realmente aperto a tutti: nel 2025 abbiamo censito e verificato circa 300 spiagge e stabilimenti balneari accessibili lungo tutta la costa ligure. Le Bandiere Blu rappresentano quindi non un punto di arrivo ma uno stimolo a continuare a investire sulla qualità complessiva dell’esperienza turistica ligure”.

“Siamo costantemente al lavoro per rendere le nostre coste sempre più belle e attrattive, basti pensare ai 3 milioni di euro recentemente investiti in ripascimenti e interventi di accessibilità, pulizia e sicurezza – dichiara l’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola – Aver confermato il primato di bandiere blu anche nel 2026, con un incremento di attestazioni rispetto all’anno scorso, è esplicativo dell’ottima sinergia tra la Regione Liguria e i Comuni ai quali vanno i miei complimenti”.

“Il nuovo primato della Liguria per numero di bandiere blu conferma l’importanza del lavoro svolto sul fronte della tutela ambientale, della qualità delle acque e della gestione sostenibile del territorio – aggiunge l’assessore regionale all’Ambiente Paolo Ripamonti –. Si tratta di un risultato costruito nel tempo grazie all’impegno condiviso tra Regione, amministrazioni comunali, gestori dei servizi e operatori del territorio, che ogni anno investono per migliorare standard ambientali e servizi. Da sottolineare anche il risultato della provincia di Savona, che con 15 Bandiere Blu è quella che ottiene il maggior numero di riconoscimenti a livello regionale. L’ingresso di Andora e Taggia testimonia inoltre la capacità della nostra regione di continuare a crescere e ad ampliare il numero delle località premiate, rafforzando un modello che unisce attenzione all’ambiente, qualità della vita e sviluppo turistico”.

Le bandiere blu ottenute confermano il mare eccellente negli ultimi quattro anni e l’efficienza della depurazione e della gestione del territorio. Le bandiere blu vengono assegnate sulla base di oltre 30 criteri del Programma aggiornati periodicamente.

Di seguito l’elenco dei Comuni liguri bandiera blu 2026:

Provincia di Imperia:

Bordighera

Sanremo

Riva Ligure

Santo Stefano al Mare

San Lorenzo al Mare

Imperia

Diano Marina

Taggia

Provincia di Savona:

Laigueglia

Borghetto Santo Spirito

Loano

Pietra Ligure

Borgio Verezzi

Finale Ligure

Noli

Spotorno

Bergeggi

Savona

Albissola Marina

Albisola Superiore

Celle Ligure

Varazze

Andora

Città Metropolitana di Genova:

Sori

Recco

Camogli

Santa Margherita Ligure

Chiavari

Lavagna

Sestri Levante

Moneglia

Provincia della Spezia

Framura

Bonassola

Levanto

Lerici