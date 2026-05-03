Si è conclusa sabato 9 Maggio 2026, presso la sede comunale dell’Avis di Alessandria la terza giornata della Maratona del Donatore, organizzata dall’associazione DonatoriNati Piemonte della Polizia di Stato su indicazione dell’Ispettorato delle scuole di Polizia.Con circa 150 sacche di sangue donate, gli allievi agenti del 233° corso, appartenenti alla Scuola di Polizia, comandata dal 1° Dirigente della P. di S. Elena Gola, hanno risposto all’appello del Presidente dell’associazione regionale l’Ispettore Oropallo Mirko, dimostrando generosità ed altruismo, valori che completano il percorso di crescita e formazione dei giovani ragazzi. Inoltre a seguito della numerosa partecipazione all’evento avvenuto in questo capoluogo domenica 10 maggio 2026, “StrAlessandria 2026”, la Scuola Allievi Agenti di Alessandria è stata premiata come gruppo più numeroso, con ben 153 partecipazioni.

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