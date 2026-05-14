Torna dal 22 al 24 maggio AssaggiaTortona la tradizionale rassegna enogastronomica che da trent’anni anima il cuore della città celebrando i prodotti, i sapori e le eccellenze del territorio tortonese. Per tre giorni via Emilia e il centro storico si trasformeranno in un grande percorso del gusto a cielo aperto, tra stand, degustazioni, musica dal vivo, laboratori, eventi culturali e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età.

Dopo il successo delle ultime edizioni, anche quest’anno Tortona rinnova il proprio appuntamento con il meglio dell’enogastronomia locale, valorizzando il lavoro delle aziende agricole, dei produttori, dei ristoratori e delle realtà artigianali che rendono il territorio un punto di riferimento sempre più apprezzato anche al di fuori dei confini piemontesi. AssaggiaTortona rappresenta infatti un’occasione unica per scoprire e degustare prodotti tipici, piatti della tradizione e vini dei Colli Tortonesi in un’atmosfera conviviale e diffusa nel cuore della città.

Il pubblico potrà assaporare le eccellenze del territorio tortonese, dalle celebri fragoline alle pesche di Volpedo, dalla ciliegia Bella di Garbagna ai salumi tipici, passando per tome, formaggi caprini e il rinomato Montebore. Non mancheranno naturalmente i grandi vini del territorio, a partire dal Derthona Timorasso, oggi riconosciuto tra i bianchi italiani più prestigiosi, insieme a Cortese, Barbera e Croatina, protagonisti di una tradizione vitivinicola sempre più apprezzata a livello internazionale.

Agricoltura, cucina e cultura del territorio si incontrano così in una manifestazione che negli anni è diventata simbolo della capacità del tortonese di fare rete, promuovere qualità e trasformare il patrimonio agroalimentare in una vera esperienza turistica e culturale.

Accanto alle degustazioni, AssaggiaTortona 2026 offrirà anche un ricco calendario di eventi collaterali. In piazza Duomo, nelle giornate di sabato e domenica, spazio ai laboratori dedicati ai più piccoli e alle famiglie con “Un mattoncino tira l’altro” ed “Eco-Games tra natura e sostenibilità”, attività pensate per unire creatività, gioco e sensibilizzazione ambientale.

Ampio spazio anche alla musica dal vivo: venerdì sera piazza Duomo ospiterà un DJ-set di raccolta fondi a favore della Misericordia di Tortona, mentre in piazza Malaspina andrà in scena “Nduma”, con DJ-set, musica dal vivo e cocktail station. Sabato sera sarà invece protagonista la musica della Civica Accademia Perosi con “Freesound – Accademia Perosi in concerto”, mentre tra gli stand di via Emilia accompagneranno il pubblico momenti musicali diffusi con sax e chitarra.

Tra gli appuntamenti culturali, torna anche “Viaggiamo con i libri – Libri dal Vivo 2026”, festival ospitato presso la Biblioteca Civica nelle giornate del 22, 23 e 24 maggio, dedicato alla valorizzazione degli autori e della produzione editoriale locale. Nei medesimi giorni sarà inoltre possibile visitare “Spazio! ai mattoncini”, esposizione di modelli costruiti con i celebri Lego, e la mostra “Manifesti di memoria”, dedicata agli acquerelli originali delle locandine di Cantarà e Catanaj.

AssaggiaTortona conferma così la propria vocazione a evento capace di coniugare gusto, cultura, musica e intrattenimento, attirando ogni anno migliaia di visitatori da tutto il nord ovest e offrendo l’occasione per scoprire le tante sfumature del territorio tortonese, tra tradizione, creatività e accoglienza.

Maggiori informazioni sul programma completo, sugli espositori partecipanti e sulle iniziative collaterali saranno disponibili nei giorni precedenti l’evento sul portale turistico Discover Derthona e sulle pagine social ufficiali di AssaggiaTortona e Discover Derthona.