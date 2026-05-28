Risultato senza precedenti per l’ITTL “A. Doria” di Imperia. L’alunno Paolo Scevola, sbaragliando la concorrenza di oltre 70 istituti da tutta Italia, ha conquistato il primo gradino del podio nella prestigiosa competizione svoltasi a Viareggio. L’orgoglio dei docenti e del Dirigente Scolastico Giovanni Battista Siffredi.

Vento in poppa e un traguardo che entra di diritto negli annali per il Polo Tecnologico Imperiese. Il plesso ITTL “A. Doria” (Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, storicamente noto come Istituto Nautico di Imperia) festeggia infatti un risultato eccezionale: la vittoria alla XI Gara Nazionale degli Istituti Nautici.

A compiere la straordinaria impresa è stato lo studente Paolo Scevola, frequentante la classe 4º CMN-ITTL, che ha dominato la competizione conquistando il 1° posto assoluto nella complessa sezione “coperta” (CMN). Il giovane allievo, accompagnato a Viareggio per lo svolgimento delle prove dal professor Daniel Gattai, si è distinto in una competizione di altissimo livello che ha visto la partecipazione di oltre 70 Istituti Nautici italiani.

Si tratta di una vera e propria prima volta assoluta: mai prima d’ora, infatti, il Nautico di Imperia aveva raggiunto questo vertice nella specifica sezione “coperta”, scrivendo di fatto una pagina indimenticabile e prestigiosa nella storia dell’Istituto. La scuola ha espresso enorme fierezza e orgoglio per la prestazione di Paolo, sottolineando come questa medaglia d’oro nazionale sia il giusto e meritato premio per il suo indiscusso talento, unito a un impegno, una passione e una costanza che si sono rivelati determinanti.

Una grande soddisfazione condivisa coralmente da tutti i docenti delle discipline coinvolte nella preparazione alla gara, felici per un alunno che ha dimostrato sul campo le sue straordinarie capacità. I ringraziamenti dell’intero istituto, dai docenti al personale, sono stati rivolti anche al Dirigente Scolastico, il professor Giovanni Battista Siffredi, per il costante supporto alle attività formative che rendono possibili traguardi così prestigiosi.