Domenica 31 maggio la struttura ospiterà una giornata speciale organizzata dall’Associazione Luce sulla Ricerca ODV. Tra giochi a squadre, area picnic e natura, parte del ricavato sarà devoluto a Solidal per la Ricerca a supporto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria.

Una domenica in cui il divertimento per tutta la famiglia si sposa perfettamente con una causa nobile e concreta. È questo lo spirito che animerà Felizzano nella giornata di domenica 31 maggio, quando il Family Park aprirà le sue porte per ospitare l’evento benefico “Sfide Solidali”.

L’iniziativa, promossa e organizzata dall’Associazione Luce sulla Ricerca ODV, si prefigge un obiettivo tanto semplice quanto fondamentale per il territorio: raccogliere fondi a favore di Solidal per la Ricerca. La manifestazione prenderà il via alle ore 10.00 per concludersi alle 19.30, offrendo un ricco programma di attività all’aria aperta pensate per coinvolgere grandi e piccini in un clima di totale partecipazione.

All’interno della struttura sarà possibile godersi una giornata nella natura usufruendo dell’area picnic o utilizzando i comodi spazi barbecue (questi ultimi soggetti a prenotazione). Il pomeriggio sarà animato da divertenti giochi a squadre, mentre i più piccoli potranno esplorare tutte le attrazioni del parco, scatenandosi tra i gonfiabili e scoprendo gli animali della fattoria didattica.

Il cuore pulsante dell’evento, però, resta l’aspetto benefico. Parte del ricavato della giornata sarà infatti interamente devoluto per finanziare i progetti sanitari del DAIRI, la struttura d’eccellenza che coordina le attività di ricerca e innovazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria. Un esempio virtuoso, insomma, di come il coinvolgimento attivo della comunità locale possa tradursi in un aiuto diretto allo sviluppo di progetti innovativi e al miglioramento dei percorsi di cura dei pazienti.

Per ricevere informazioni e iscriversi ai giochi a squadre è possibile contattare l’associazione organizzatrice al numero 379 3447053. Per chi invece volesse assicurarsi una postazione per il barbecue, il recapito telefonico diretto del Family Park è il 335 7057386.