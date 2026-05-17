Il giovane, alla guida di una BMW Serie 1, secondo la prima sommaria ricostruzione ha tamponato violentemente un mezzo pesante nel Lodigiano. La probabile causa è un colpo di sonno. Coinvolte altre sei vetture nel sinistro.

Una notte di sangue sull’A1

Un fine settimana segnato dal lutto per la città di Alessandria. Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio, un gravissimo incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane automobilista lungo l’Autostrada A1, all’altezza del comune di Villanova del Sillaro, in provincia di Lodi.

La vittima, secondo quanto è strato possibile appurare è Simone Candido, un ragazzo di soli 22 anni che risultava residente nel capoluogo piemontese.

La dinamica e le indagini

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle pattuglie della Polizia Stradale, giunte tempestivamente sul posto per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi di rito, la dinamica dell’incidente si è rivelata subito tragica.

L’impatto: Il ventiduenne viaggiava a bordo di una Bmw Serie 1 . La vettura, per cause ancora in corso di accertamento è andata a schiantarsi incastrandosi sotto un camion che la precedeva sulla stessa carreggiata.

Il ventiduenne viaggiava a bordo di una . La vettura, per cause ancora in corso di accertamento è andata a schiantarsi incastrandosi sotto un camion che la precedeva sulla stessa carreggiata. Le ipotesi: Gli agenti della Polstrada al momento propendono per la pista del colpo di sonno. Una tragica fatalità che avrebbe impedito al giovane di accorgersi del mezzo pesante e di frenare in tempo per evitare l’ostacolo.

La carambola e le altre vetture coinvolte

L’incidente non si è limitato al fatale schianto tra l’auto del giovane e il mezzo pesante. L’improvviso ostacolo sulla carreggiata e la violenza dell’urto hanno infatti generato una complessa carambola notturna.

Stando ai primi bilanci, altre sei automobili sarebbero rimaste coinvolte a catena nei momenti immediatamente successivi al primo schianto. Le autorità competenti sono a lavoro per delineare le esatte responsabilità e la dinamica completa del sinistro multiplo, oltre che per gestire i pesanti disagi al traffico sul tratto autostradale interessato.