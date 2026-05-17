La società Gestione Acqua informa che a causa dei lavori di adeguamento di una valvola sulla condotta principale a servizio del Civico Acquedotto, situata in via Don Goggi, sarà necessario interrompere l’ erogazione dell’acqua dalle ore 8.30 alle 16.00 di mercoledì 20 maggio nelle seguenti vie:
– strada statale dei Giovi dal ponte Scolmatore Torrente Ossona sino alla sede di Gestione Ambiente (S.S. dei Giovi, 42);
– via Don Goggi;
– via Guala (dall’incrocio con strada Viola alla zona R9);
– strada Viola (dall’incrocio con via Guala al civico 35);
– strada Alabraida (da statale dei Giovi a cabina rilancio acquedotto);
– strada provinciale per Villaromagnano (dall’incrocio con statale dei Giovi al ponte Torrente Ossona).
L’interruzione riguarderà anche il Comune di Carbonara Scrivia in corso Genova (da stabilimento “Special Group” a confine comunale con Tortona).
Alla ripresa del servizio potranno verificarsi lievi fenomeni di torbidità.
Saranno affissi avvisi all’utenza; Gestione Acqua si scusa per il disagio arrecato.
Mercoledì a Tortona mancherà l’acqua in alcune zone. Ecco quali
La società Gestione Acqua informa che a causa dei lavori di adeguamento di una valvola sulla condotta principale a servizio del Civico Acquedotto, situata in via Don Goggi, sarà necessario interrompere l’ erogazione dell’acqua dalle ore 8.30 alle 16.00 di mercoledì 20 maggio nelle seguenti vie: