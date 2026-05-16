E’ stato molto probabilmente un corto circuito la causa che ha provocato un incendio in un appartamento al pianterreno in via Guala, nella nuova zona residenziale nella giornata di oggi, sabato 16 maggio.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno spento le fiamme senza ovviamente utilizzare l’acqua. L’incendio per fortuna non ha provocato gravissimi danni, benché parte della stanza dove si é verificato non è in buone condizioni e il fumo ha annerito tutte le pareti, per cui i proprietari, oltre a pagare le spese di un elettricista per sistemare l’impianto dovranno ritinteggiare l’alloggio. I danni, insomma ci sono, ma poteva andare peggio se i pompieri non fossero intervenuti subito.