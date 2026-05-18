Giovedì 21 aprile prossimo, con partenza alle ore 13.00 da Imperia, Calata Anselmi, si svolgerà la 12^ tappa della 109^ edizione della corsa ciclistica per professionisti “Giro d’Italia”.

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento sportivo, sarà, pertanto, disposta la sospensione della circolazione veicolare, in ambedue i sensi di marcia, sull’intero percorso fino all’arrivo, a Novi Ligure (AL).

Per quanto riguarda il tratto viario che incide nel territorio della provincia di Imperia, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione a partire da 2 ore e 30 minuti in anticipo rispetto al passaggio della gara, considerando la media più veloce riportata sulla cronotabella, fino al passaggio dell’automezzo recante il cartello di “Fine Gara Ciclistica” e, comunque, fino a cessate esigenze.

Come di consueto, le Forze dell’ordine vigileranno sull’andamento della gara al fine di adeguare le tempistiche relative alla citata sospensione della circolazione.

Sono esclusi dal divieto i veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione e dagli organi di polizia stradale preposti alla vigilanza.

L’ordinanza e la cronotabella sono disponibili sul sito della Prefettura.

Tappa che, dopo una breve deviazione iniziale nell’entroterra, torna sul lungomare.

Dati tecnici percorso

Tipo : pianeggiante

: pianeggiante Distanza : 177 km

: 177 km Dislivello : 2250 m

: 2250 m Punti chiave : punto sprint in salita, due GPM 3 in successione (Colle Giovo e Bric Berton), probabile arrivo in volata.

: punto sprint in salita, due GPM 3 in successione (Colle Giovo e Bric Berton), probabile arrivo in volata. Salite (Gran Premi della Montagna per categorie) : Colle Giovo (GPM 3, km 108,1), Bric Berton (GPM 3, km 123,6)

: Colle Giovo (GPM 3, km 108,1), Bric Berton (GPM 3, km 123,6) Punti Sprint: Stella (km 101,3)

Orario Giro d’Italia 2026, 21 maggio

Partenza : da Imperia ore 13:05

: da Imperia Arrivo: a Novi Ligure previsto intorno alle ore 17:03 (considerando una velocità media di 46 km/h)