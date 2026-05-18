Giovedì 21 aprile prossimo, con partenza alle ore 13.00 da Imperia, Calata Anselmi, si svolgerà la 12^ tappa della 109^ edizione della corsa ciclistica per professionisti “Giro d’Italia”.
Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento sportivo, sarà, pertanto, disposta la sospensione della circolazione veicolare, in ambedue i sensi di marcia, sull’intero percorso fino all’arrivo, a Novi Ligure (AL).
Per quanto riguarda il tratto viario che incide nel territorio della provincia di Imperia, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione a partire da 2 ore e 30 minuti in anticipo rispetto al passaggio della gara, considerando la media più veloce riportata sulla cronotabella, fino al passaggio dell’automezzo recante il cartello di “Fine Gara Ciclistica” e, comunque, fino a cessate esigenze.
Come di consueto, le Forze dell’ordine vigileranno sull’andamento della gara al fine di adeguare le tempistiche relative alla citata sospensione della circolazione.
Sono esclusi dal divieto i veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione e dagli organi di polizia stradale preposti alla vigilanza.
L’ordinanza e la cronotabella sono disponibili sul sito della Prefettura.
Tappa che, dopo una breve deviazione iniziale nell’entroterra, torna sul lungomare.
Dati tecnici percorso
- Tipo: pianeggiante
- Distanza: 177 km
- Dislivello: 2250 m
- Punti chiave: punto sprint in salita, due GPM 3 in successione (Colle Giovo e Bric Berton), probabile arrivo in volata.
- Salite (Gran Premi della Montagna per categorie): Colle Giovo (GPM 3, km 108,1), Bric Berton (GPM 3, km 123,6)
- Punti Sprint: Stella (km 101,3)
Orario Giro d’Italia 2026, 21 maggio
- Partenza: da Imperia ore 13:05
- Arrivo: a Novi Ligure previsto intorno alle ore 17:03 (considerando una velocità media di 46 km/h)