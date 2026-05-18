Mercoledì 20 maggio alle ore 21:00 si conclude la rassegna musicale Solid Live!; i protagonisti di questa serata saranno il BLUE QUINTET che celebra due giganti della musica moderna con un tributo a MILES DAVIS & JOHN COLTRANE!!!

Il 2026 segna il centenario della nascita di due musicisti che hanno lasciato un grandissimo segno nella musica del secolo. Miles & Trane, che oltre ad essere “di leva” furono anche grandi amici, composero e suonarono insieme in album davvero storici, e in concerti live altrettanto mitici.

La serata li onorerà come meritano grazie al BLUE QUINTET, che presenterà molti brani del loro repertorio, con altre pietre miliari della musica jazz a cavallo tra gli anni ’40 e ’60 del secolo scorso, gli anni d’oro.

La data sarà la degna conclusione della quinta stagione invernale del SOLID Live!, il jazz & blues club ospitato nella saletta della SOMS novese, aspettando la partenza della nuova stagione estiva degli AperiSOMS, rassegna di musica live che quest’anno arriva alla sua sesta edizione e che esordirà ufficialmente il 10 giugno.



La formazione del BLUE QUINTET:

Luciano Bellini – contrabbasso

Marco Cavriani – clarinetto, sassofoni

Mauro Delfino – tastiere

Adriano Marchelli – tromba, flicorno, trombone

Federico “Chicco” Patri – batteria



In caso di meteo favorevole il concerto si terrà all’aperto altrimenti nella solita saletta dedicata. Lo spettacolo, aperto ai soli soci Soms (la tessera è ottenibile al desk segreteria aperta dalle 20.30), sarà preceduto, per chi avesse il piacere di cenare con i musicisti, da una cena di autofinanziamento a partire dalle 19.30. Oltre alla quota associativa, l’autofinanziamento è un elemento chiave per la continuità e la qualità dell’offerta artistica permettendo agli artisti di sperimentare e innovare affrontando rischi creativi; in questo modo si rafforza la comunità attorno all’arte e la musica, promuovendo così una cultura più partecipata e autentica.

L’inizio del concerto è previsto per le ore 20.45.

I posti sono limitati, nel caso sia all’interno, per cui vi consigliamo pertanto di prenotare il vostro posto alla mail: somsnovi@hotmail.com indicando nomi dei partecipanti e numero di telefono cellulare. In caso di overbooking la precedenza sarà data esclusivamente per ordine di arrivo della prenotazione via mail. Sarà in funzione il bar caffetteria.

Sabato 23 maggio alle ore 17:00 si terrà una giornata di commemorazione per ARMANDO REPETTO detto “IL BIONDO”.

La nostra SOMS è molto legata, anche fisicamente, allo storico quartiere della Porta Genova.

Armando Repetto, detto “il biondo” o anche “l’Armando dl’ègua“, da queste parti è un personaggio storico, quasi leggendario. Leva del 1915, nato e cresciuto tra il rio Chiavaluzzo e la villa Lomellina nelle tenute del marchese Raggio d’Azeglio, alle sue dipendenze passò l’intera vita lavorativa, in particolare legata all’Acquedotto Raggio, che per primo portò l’acqua potabile in città e poi divenne Acque e Sorgenti Novesi, poi AMGA e oggi ACOS. Lui conosceva a memoria ogni raccordo e ogni tubo della città, e la sua competenza era associata alla sua proverbiale onestà, perché tutti sapevano che in oltre 60 anni di servizio non aveva mai rubato una sola goccia d’acqua! J

Armando ebbe vita davvero avventurosa, a causa delle terribili guerre che lo videro costretto ad essere protagonista prima sul fronte occidentale (era l’epoca della vile aggressione fascista alla Francia), poi sui Balcani (a seguito della nuova assurda aggressione alla Grecia) e della fuga dalla deportazione in Germania dopo l’8 settembre 1943. A quel cappello e a quella penna Armando restò legato per tutta la vita. Un Alpino nel senso migliore del termine: allegro, espansivo, generoso e ospitale con chiunque arrivasse alla porta sempre aperta della sua “cantina” sotto Sant’Andrea dopo la fine della giornata di lavoro. Erano giornate di amicizia e calore umano, in una atmosfera che anticipò di decenni quelli che poi , ma in tono decisamente minore, si sarebbero chiamati “apericena”.

L’appuntamento “dall’Armando” era un classico. E ci passarono quasi tutti, non solo gli Alpini: i colleghi dell’acquedotto, i dipendenti del Comune, gli amici della Porta Genova, padri figli nipoti… ma anche giornalisti, locali e non, amministratori pubblici e politici di passaggio che questi scrocconi accompagnavano lì per evitare di offrire un aperitivo, o forse per passare qualche attimo allegro… Altro che “salotti buoni”. A Novi la vita vera girava attorno a quella cantina.

Ricorderemo Armando con familiari, amici e quanti vorranno farlo ascoltando la sua storia e i mille aneddoti a lui legati, ovviamente con un buon bicchiere di vino, come era d’obbligo in quel consesso, sabato 23 maggio dalle 17. Era l’ora canonica di allora, dopo l’orario di lavoro. Portate la vostra memoria, i vostri ricordi, foto e racconti. Li condivideremo.

Inoltre, cogliamo occasione per dirvi che siamo in contatto con l’associazione PASSIONE SALUTE, con cui abbiamo già collaborato in passato grazie all’aiuto della ns socia Dott.ssa Antonella Nava, per organizzare una nuova giornata di corso formativo BLS-D (Basic Life Support – Defibrillation) sull’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) e sule manovre di rianimazione cardio-polmonare per intervenire in caso di arresto cardiaco. Il corso ha una durata di 4 ore e rilascia un attestato riconosciuto a livello nazionale/regionale, con obbligo di retraining ogni 24 mesi. Per chi avesse necessità di rinnovare il patentino stiamo pensando di organizzare anche una sessione per il rinnovo della durata di 2 ore. Per poter organizzare queste attività avremmo bisogno di sapere se vi siano appunto persone interessate e in che numero (necessario raggiungere un numero mino di partecipanti per fare il corso).

Il corso BLS-D (Basic Life Support – early Defibrillation) è fondamentale per imparare a gestire un arresto cardiaco improvviso attraverso rianimazione cardiopolmonare (RCP) e uso del defibrillatore (DAE). Formarsi è vitale perché la tempestività nei primi minuti è decisiva e il corso insegna a riconoscere l’emergenza, praticare massaggi efficaci e utilizzare il DAE

Frequentare un corso BLS-D è un atto di cittadinanza attiva che permette di fare la differenza tra la vita e la morte.

Vi chiediamo quindi, se interessati o se conoscete persone che possano esserlo, di farcelo sapere tramite mail a somsnovi@hotmail.com. Provvederemo poi a contattare tutti gli interessati per trovare una data che possa andare bene a tutti e fornire informazioni relative ai prezzi (scontistica per i soci SOMS).

Come sempre, vi aggiorneremo settimana dopo settimana. Vi informiamo che siamo aperti a suggerimenti e proposte vostre. In allegato trovate la locandina. Continua il tesseramento per l’anno in corso: la segreteria sarà aperta mezz’ora prima di ogni evento.