Sabato 23 maggio 2026, la Città di Imperia ospiterà la sesta edizione della “Merenda nell’Oliveta”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio cade in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana.
Il ritrovo è fissato per le ore 09:30 presso il Circolo Manuel Belgrano nella frazione di Costa d’Oneglia. Da qui partirà un trekking di circa 5 km (livello T), un percorso immerso nel paesaggio rurale che culminerà con la tradizionale merenda tra gli ulivi.
“Siamo felici di ospitare questa sesta edizione della Merenda nell’Oliveta, un evento che celebra l’identità profonda del nostro territorio attraverso il suo simbolo più prezioso: l’olio extravergine d’oliva. Legare questa giornata all’80° anniversario della nostra Repubblica significa onorare le nostre radici e il lavoro delle comunità locali che, generazione dopo generazione, hanno custodito questo paesaggio. Un impegno che portiamo avanti con convinzione, in piena coerenza con le linee programmatiche dell’ Amministrazione Scajola, volte a valorizzare le nostre eccellenze come motore di crescita culturale ed economica per l’intera comunità ” dichiara l’assessore alle Frazioni Mattia Sasso.