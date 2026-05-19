C’è una memoria collettiva che rischia di sbiadire con il passare delle generazioni, soppiantata dai ritmi frenetici del progresso e dagli inevitabili cambiamenti urbani. A custodire e riportare alla luce questa memoria ci pensa Angelo Bottiroli, che festeggia in questi giorni un traguardo eccezionale: la pubblicazione del suo 24esimo libro.

L’opera, intitolata suggestivamente “Tortona Sparita – La città com’era e che non c’è più soppiantata dagli eventi e dal progresso”, verrà presentata ufficialmente domenica 24 maggio alle ore 20:45, inserendosi come uno degli appuntamenti di punta della rassegna “Libri dal Vivo”, parte della VII edizione del festival viaggiAMO con I LIBRI (2026).

Un’opera inedita per gli occhi e per il cuore

Ciò che rende questo 24esimo volume un tassello fondamentale per la storia locale è il suo carattere di assoluta novità visiva. Più che un semplice racconto, “Tortona Sparita” è un’opera inedita nel senso più puro del termine: le sue pagine sono uno scrigno che dischiude fotografie e immagini storiche mai viste prima o a lungo dimenticate.

Attraverso questo prezioso materiale iconografico d’archivio, Bottiroli guida il lettore in una passeggiata visiva lungo strade, piazze, edifici e scorci di una Tortona profondamente diversa da quella attuale. È la testimonianza tangibile di un tessuto urbano ed emotivo trasformato dal tempo, un ponte tra i ricordi dei cittadini più anziani e la curiosità delle nuove generazioni.

I dettagli dell’evento

La serata di domenica promette di essere non solo una classica presentazione letteraria, ma un vero e proprio momento di condivisione cittadina.

Quando: Domenica 24 maggio 2026, ore 20:45

Domenica 24 maggio 2026, ore 20:45 Contesto: Rassegna “Libri dal Vivo” (21-24 maggio) all’interno di viaggiAMO con I LIBRI

Rassegna “Libri dal Vivo” (21-24 maggio) all’interno di viaggiAMO con I LIBRI Ospiti: Dialogherà con l’autore l’Assessore Fabio Morreale, arricchendo la conversazione con spunti di riflessione sul passato e sul futuro della città.

L’iniziativa gode del supporto di importanti realtà istituzionali e culturali, tra cui “Città che Legge”, Regione Piemonte, il Comune di Tortona e il Sistema Bibliotecario Tortonese.

Un appuntamento imperdibile per chi ama Tortona, per chi vuole scoprirne le radici e per chi desidera sfogliare, insieme all’autore, le pagine di un passato che merita di non essere dimenticato.