L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Alessandria propone un evento di presentazione del progetto “Giovani Protagonisti Alessandria”, finanziato dal Bando regionale “Piemonte per i giovani” e in particolare delle attività dell’Informagiovani Diffuso, azione finalizzata all’ accompagnamento dei giovani all’inserimento sociale e lavorativo.

“Giovani Protagonisti Alessandria” è promosso dal Comune di Alessandria in partenariato con enti pubblici, scuole, centri di formazione professionale, ASL, centri di aggregazione e enti del Terzo Settore, e vuole potenziare le opportunità di partecipazione, protagonismo e inclusione sociale offerte ai giovani tra i 15 e 35 anni della Città e del territorio, a cui verranno proposte, comunicate e offerte gratuitamente un complesso di attività culturali, sportive, artistiche e di educazione informale.

Questo momento di presentazione dell’azione progettuale, rivolto sia agli operatori e alla comunità educante che ai ragazzi, nasce con l’obiettivo di facilitare circolazione di informazione, conoscenza, fruizione di opportunità. E raccontare una progettualità che vuole porre le potenzialità dei giovani al centro dell’attenzione della Città.

L’evento si terrà mercoledì 20 maggio 2026, dalle 17.00 alle 20, presso l’Oratorio Don Bosco di Corso Acqui 398, Alessandria, con il seguente programma:

Ore 17-18:

– Intervento introduttivo dell’Assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Alessandria Vittoria Oneto, e a seguire:

– Talk con Diletta Massolo, orientatrice professionale, sul tema: “Informagiovani, istruzioni per l’uso”

Ore 18.00 – 20.00:

-Apertura straordinaria di tutti e tre gli sportelli dell’Informagiovani diffuso negli spazi del cortile dell’oratorio

– Dj set con Ame Dj, giovane dj alessandrino, accompagnato da un piccolo rinfresco.

L’ingresso è libero.

Per maggiori informazioni:

Informagiovani – via Gagliaudo 2, Alessandria – tel. 800 116667

Email: informagiovani@comune.alessandria.it

Instagram: @alessandriaInformagiovani