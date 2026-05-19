Dopo il grande successo della prima edizione, che ha registrato oltre 1200 presenze, torna il San Bart Bricks Party, la prima esposizione di opere realizzate con mattoncini LEGO® nella provincia di Imperia. L’appuntamento è fissato per il 23 e 24 maggio a San Bartolomeo al Mare, con una seconda edizione ancora più ambiziosa, pensata per consolidare la manifestazione come evento stabile e riconoscibile nel panorama della creatività, del gioco e della cultura pop della Riviera dei Fiori. Organizzato da #CostruireInsieme, progetto guidato da Marco Munì, in collaborazione con la Proloco di San Bartolomeo al mare e patrocinato dal Comune, il San Bart Bricks Party si presenta quest’anno con una formula ampliata sia negli spazi espositivi sia nelle attività proposte al pubblico. Per valorizzare ulteriormente l’evento e renderlo ancora più accessibile e visibile, la manifestazione verrà spostata dal Circolo Nautico al cuore della passeggiata del Lungomare delle Nazioni, in Piazza della Torre S. Maria, una posizione strategica che permetterà di intercettare il flusso turistico e integrare l’evento nella vita del centro cittadino. “L’obiettivo è rendere il San Bart Bricks Party una vera e propria esperienza unica e coinvolgente, capace di animare la passeggiata, far divertire bambini e adulti e creare un momento speciale di gioco, creatività e condivisione per tutto il pubblico, facendo crescere la manifestazione fino a renderla un appuntamento di riferimento non solo per San Bartolomeo al Mare, ma per tutta la Riviera dei Fiori.” spiega Marco Munì. Cuore della manifestazione sarà la grande area espositiva LEGO®, ospitata all’interno di una tensostruttura di circa 80 metri quadrati, dove saranno presenti alcuni dei migliori Maestri Costruttori italiani con creazioni originali, diorami, ricostruzioni storiche, scenari fantasy e opere artistiche realizzate con migliaia di mattoncini. Accanto all’esposizione principale, il pubblico potrà visitare una seconda area dedicata al modellismo statico e al collezionismo, realizzata in collaborazione con l’associazione Governo Ombra, con una mostra tematica dedicata al mondo Warhammer e al modellismo di veicoli. Grande spazio sarà riservato anche all’interazione e al coinvolgimento diretto del pubblico grazie alla caratteristica Area Gioco, dove bambini e adulti potranno costruire, sperimentare e partecipare a laboratori creativi, mini sfide di costruzione, attività di animazione e una speciale caccia al tesoro tra le vie della città. Le attività saranno curate da Andrea “Brickoso” Caboni, tra i più apprezzati intrattenitori italiani specializzati in eventi LEGO® e da i ragazzi de La Tana di Kurama esperti in giochi da tavolo, carte e collezionismo. Completano il programma laboratori artistici, attività didattiche dedicate alla pittura di miniature e al modellismo, un’area giochi da tavolo e giochi di ruolo, una pista Mini 4WD per dimostrazioni e prove su pista e una suggestiva area mercatino con stand dedicati a collezionismo, fantasy, cultura pop e oggettistica tematica. Un evento capace di unire creatività, intrattenimento e valorizzazione del territorio, trasformando il mondo LEGO® in uno strumento di aggregazione intergenerazionale e promozione turistica.

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