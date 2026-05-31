Questa sera, domenica 31 maggio 2026, la città si riunisce per il tradizionale momento di preghiera che segna la conclusione del mese mariano. La solenne processione attraverserà le vie cittadine partendo dalla Cattedrale. I veri protagonisti del corteo saranno i bambini delle parrocchie tortonesi con le loro vestine bianche.

La città di Tortona si prepara a vivere un momento di profonda spiritualità e di grande aggregazione cittadina. Questa sera, domenica 31 maggio 2026, la Comunità Pastorale di Tortona ha organizzato l’atteso evento per la conclusione ufficiale del mese mariano, una tradizione molto sentita che ogni anno di maggio unisce fedeli e cittadini.

Il programma della serata è scandito con precisione per permettere a tutti di partecipare. Il momento di ritrovo iniziale è fissato per le ore 20.45 all’interno della Cattedrale. Da qui, a partire dalle ore 21.00, prenderà ufficialmente il via la solenne processione di chiusura del mese di maggio, che si snoderà in un percorso di preghiera dalla Cattedrale fino ad arrivare al Santuario.

Ma il momento più toccante ed emozionante di questa celebrazione comunitaria sarà senza dubbio quello dedicato ai più piccoli. Gli organizzatori hanno infatti diramato un bellissimo invito ufficiale rivolto a tutti i bambini delle Prime Comunioni appartenenti a tutte le parrocchie della città.

I giovani fedeli sono stati chiamati a partecipare attivamente a questo solenne cammino indossando la propria vestina bianca, un dettaglio che riempirà di candore e di speranza la processione, rendendo la chiusura del mese mariano un evento ancora più speciale e corale per l’intera comunità tortonese.