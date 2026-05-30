La Biblioteca Civica di Novi Ligure si appresta ad inaugurare la stagione estiva con un ricco calendario di appuntamenti culturali, musicali e di intrattenimento, per adulti e bambini, attraverso le due Rassegne “Estate nel Chiostro” e “Nel Chiostro delle Storie“. Le iniziative offriranno un’ampia programmazione di eventi da giugno a settembre 2026. Tutte le manifestazioni sono ad ingresso gratuito e quelle rivolte ai bambini con prenotazione e avranno luogo nella suggestiva cornice del Chiostro della Biblioteca, sito in via Marconi 66. Si riporta di seguito il calendario dettagliato degli eventi.

ESTATE NEL CHIOSTRO

Il cartellone di “Estate nel Chiostro” propone presentazioni di libri, concerti e incontri, pensati per un pubblico adulto.

Giugno

Giovedì 4 giugno, ore 18 : presentazione del libro Nostalgic Things (ed. Epokė, 2025) di Giuseppe Grossi , in dialogo con Edoardo Ferrarese, autore e critico cinematografico.

: presentazione del libro Nostalgic Things (ed. Epokė, 2025) di , in dialogo con Edoardo Ferrarese, autore e critico cinematografico. Venerdì 5 giugno, ore 18 : Alice Basso presenta Le ottanta domande di Atena Ferraris (Garzanti, 2026), in collaborazione con la libreria Ubik I Girasoli; dialoga con l’autrice Alessia Carrea.

: presenta Le ottanta domande di Atena Ferraris (Garzanti, 2026), in collaborazione con la libreria Ubik I Girasoli; dialoga con l’autrice Alessia Carrea. Lunedì 8 giugno, ore 17:30 : “La Città è di tutti. Ciò che ha valore non ha prezzo“, talk con Elena Granata, Urbanista e Docente al Politecnico di Milano, a partire dal suo ultimo libro (Einaudi, 2026).

: “La Città è di tutti. Ciò che ha valore non ha prezzo“, talk con Urbanista e Docente al Politecnico di Milano, a partire dal suo ultimo libro (Einaudi, 2026). Giovedì 11 giugno, ore 18 : rassegna “Il libro sul comodino” con Lorenzo Petrantoni ; a seguire, alle ore 21 , serata in ricordo dell’Ambasciatore Luca Attanasio a 5 anni dalla scomparsa, in collaborazione con l’Associazione Ascolta l’Africa.

: rassegna “Il libro sul comodino” con ; a seguire, alle , serata in ricordo dell’Ambasciatore a 5 anni dalla scomparsa, in collaborazione con l’Associazione Ascolta l’Africa. Giovedì 18 giugno, ore 18 : incontro sugli allevamenti intensivi con il veterinario Enrico Moriconi e uno Speaker dell’Associazione Essere Animali, in collaborazione con l’Associazione Per non stare a guardare.

: incontro sugli allevamenti intensivi con il veterinario e uno Speaker dell’Associazione Essere Animali, in collaborazione con l’Associazione Per non stare a guardare. Giovedì 25 giugno, ore 18: Renzo Tornatore (ex Presidente Nazionale ANFFAS) presenta L’università della strada (Puntoacapo Editrice, 2026). Dialoga con l’autore Massimo Delfino, giornalista e con la presenza di Mauro Ferrari, editore.

Luglio

Giovedì 2 luglio, ore 21 : tradizionale concerto estivo “Canti sotto il glicine” della Corale Novese , diretta da Chris Iuliano.

: tradizionale concerto estivo “Canti sotto il glicine” della , diretta da Chris Iuliano. Giovedì 9 luglio, ore 18 : presentazione del libro Monachus (Nuvole, 2025) di Claudio Ciarlo ; dialoga con l’autore Daria Ubaldeschi.

: presentazione del libro Monachus (Nuvole, 2025) di ; dialoga con l’autore Daria Ubaldeschi. Lunedì 13 luglio, ore 17:30 Alberto Vanolo , professore di Geografia Politica ed Economica (UniTo) presenta il volume La città autistica. (Einaudi, 2024)

, professore di Geografia Politica ed Economica (UniTo) presenta il volume La città autistica. (Einaudi, 2024) Giovedì 16 luglio, ore 21 : Concerto del Quartetto Saxophonie nell’ambito del Novi Musica Festival.

: Concerto del nell’ambito del Novi Musica Festival. Giovedì 23 luglio, ore 18 : Enrica Tesio presenta Cose che ti dico mentre dormi (Bompiani, 2025); dialoga con l’autrice Lucia Zippo, Presidente dell’Associazione Per non stare a guardare.

: presenta Cose che ti dico mentre dormi (Bompiani, 2025); dialoga con l’autrice Lucia Zippo, Presidente dell’Associazione Per non stare a guardare. Giovedì 30 luglio, ore 18: Lo storico Bruno Maida presenta I tamburi di guerra mi fanno tremare. L’infanzia in Ucraina (Laterza, 2026), con Antonella Ferraris, direttrice ISRAL che affronta la difficile tematica dell’infanzia in Ucraina.

Settembre

19 e 20 settembre: mostra documentale e attività culturali a cura dell’Aicam (Associazione italiana collezionisti affrancature meccaniche).

NEL CHIOSTRO DELLE STORIE

Il ciclo “Nel Chiostro delle Storie” propone letture, laboratori e attività creative dedicate ai più piccoli, per un’estate di divertimento e apprendimento sempre alle ore 17:15 con prenotazione.

Giugno

Martedì 9 giugno : laboratorio creativo di collage e carta sagomata “Lo sai che i papaveri…?” (per bambini dai 5 anni) e alle 18:45 inaugurazione della mostra LiberArte , in occasione dei 25 anni di attività nella nostra città, dell’Associazione Laboratori d’Arte e visitabile per tutta l’estate in orario di apertura della Biblioteca.

: laboratorio creativo di collage e carta sagomata “Lo sai che i papaveri…?” (per bambini dai 5 anni) e alle inaugurazione della mostra , in occasione dei 25 anni di attività nella nostra città, dell’Associazione Laboratori d’Arte e visitabile per tutta l’estate in orario di apertura della Biblioteca. Martedì 16 giugno : “Il pomeriggio delle nuvole” presentazione del libro di Patrik Orlando , con Benedetta De Paolis, giornalista e laboratorio a cura di Giada Incardona – Libreria La Bottega del Sanconiglio (per bambini dai 4 anni).

: “Il pomeriggio delle nuvole” presentazione del libro di , con Benedetta De Paolis, giornalista e laboratorio a cura di Giada Incardona – Libreria La Bottega del Sanconiglio (per bambini dai 4 anni). Martedì 23 giugno : “Il giardino delle storie nascoste“, lettura itinerante a cura della libreria La Bottega del Sanconiglio (per bambini dai 4 anni).

: “Il giardino delle storie nascoste“, lettura itinerante a cura della libreria La Bottega del Sanconiglio (per bambini dai 4 anni). Martedì 30 giugno: spettacolo di letture con albi illustrati “La vacanza perfetta (più o meno)“. A cura delle attrici Ilaria Saccà e Chiara Arossa (per bambini dai 4 anni).

Luglio

Martedì 7 luglio : la Baracca nel Chiostro con “Lino, il topolino coraggioso“, spettacolo di burattini; fiaba ecologica per tutte le età, scritta da Maurizio Corniani . In collaborazione con la Sezione UNICEFF di Novi Ligure.

: la Baracca nel Chiostro con “Lino, il topolino coraggioso“, spettacolo di burattini; fiaba ecologica per tutte le età, scritta da . In collaborazione con la Sezione UNICEFF di Novi Ligure. Martedì 14 luglio : “C’era una volta la coda della sirena“, lettura e riflessioni green in collaborazione con la libreria Giunti di Novi Ligure (per bambini dai 5 anni).

: “C’era una volta la coda della sirena“, lettura e riflessioni green in collaborazione con la libreria Giunti di Novi Ligure (per bambini dai 5 anni). Martedì 21 luglio : “Il giardino delle storie nascoste“, lettura itinerante tra libri da cercare, piccoli indizi e storie da scoprire insieme; a cura della libreria La Bottega del Sanconiglio (per bambini dai 4 anni).

: “Il giardino delle storie nascoste“, lettura itinerante tra libri da cercare, piccoli indizi e storie da scoprire insieme; a cura della libreria La Bottega del Sanconiglio (per bambini dai 4 anni). Martedì 28 luglio: “2 Clown sotto l’ombrellone“, letture animate a cura delle attrici Ilaria Saccà e Chiara Arossa (per bambini dai 4 anni).

Al martedì mattina dal 23 giugno al 28 luglio, alle ore 10:30, Coccole nel Chiostro, chiacchiere e condivisione di quotidianità tra neomamme con la dott.ssa Julie Delesalle – Ostetrica.

Per informazioni:

Biblioteca Civica di Novi Ligure, Via Marconi, 66 – tel. 0143 76246

mail: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it

Prenotazione eventi dei bambini: natiperleggere@comune.noviligure.al.it