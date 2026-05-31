L’Amministrazione comunale ha istituito un rigoroso servizio di sorveglianza per impedire l’occupazione abusiva notturna degli spazi e garantire la massima tranquillità ai bagnanti. Dal 1° giugno al 15 settembre i tratti “Radice del Molo delle Tartarughe” e “Borgo Paradiso” saranno monitorati dalla società Gestioni Municipali S.p.A.

L’estate a Diano Marina sarà all’insegna della sicurezza, del decoro e del totale rispetto delle regole. L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di intervenire con lungimiranza e fermezza per garantire a cittadini e turisti una fruizione serena e ottimale del litorale, mettendo in campo un mirato e costante servizio di vigilanza balneare e guardianaggio dedicato specificamente alle spiagge libere.

Al centro del provvedimento, firmato in queste ore dalla Responsabile del Settore 5°, l’Ingegner Elena Muscarella, c’è la ferma volontà di offrire litorali costantemente sicuri e, al contempo, di stroncare in modo definitivo la fastidiosa abitudine di occupare abusivamente gli arenili durante la notte.

La decisione di istituire controlli mirati servirà proprio a impedire alla gente di posizionare in anticipo asciugamani e attrezzature varie per “prenotare” indebitamente il proprio spazio. Grazie a questa operazione di vigilanza, i turisti avranno la certezza matematica di scendere in spiaggia al mattino e trovare gli spazi non solo sicuri e presidiati, ma soprattutto completamente liberi e a disposizione di tutti.

Il piano di sorveglianza, che include sia le postazioni di salvataggio che i controlli veri e propri (come da disposizioni della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Imperia), sarà pienamente operativo per l’intera stagione, dal 1° giugno al 15 settembre 2026.

Le aree interessate da questo affidamento strategico sono due tra i tratti di spiaggia libera più frequentati del litorale dianese. Il primo è quello denominato “Radice del Molo delle Tartarughe”, che si estende dalla Spiaggia Libera attrezzata Gestioni Municipali Spa ai Bagni Delfino (coprendo un fronte mare di 82 metri lineari per un’area di 1409 metri quadrati). Il secondo è la spiaggia “Borgo Paradiso”, compresa tra i “Bagni Paradiso” e i “Bagni Silvano” (con un fronte mare di 112 metri e una generosa superficie di 2.100 metri quadrati).

A farsi carico di questo importante e delicato servizio operativo a tutela della sicurezza balneare sarà la società partecipata Gestioni Municipali S.p.A. (con sede in Piazza Martiri della Libertà a Diano Marina), a cui il Comune ha affidato ufficialmente le operazioni a seguito di un’attenta procedura burocratica di ricognizione.