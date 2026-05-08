L’Istituto Marconi rinnova il suo impegno nel guidare gli studenti verso le scelte di domani: per il terzo anno consecutivo l’evento Una bussola per il futuro è stato l’anima di due giorni interamente dedicati all’orientamento, che hanno trasformato il Museo Orsi in un vivace punto d’incontro tra formazione, mondo del lavoro e scelte future. Il progetto si conferma, infatti, come una risorsa unica nel territorio, capace di far dialogare centinaia di studenti con aziende, professionisti e università, rispondendo concretamente alla richiesta di competenze e innovazione del sistema produttivo.

Nella mattinata di giovedì 23 aprile gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto hanno visitato i numerosi stand allestiti all’interno dell’antica fabbrica. L’evento ha registrato una partecipazione corale, che ha incluso 17 aziende di vari settori, professionisti di differenti settori, 12 stand tra agenzie formative, associazioni ed ordini di categoria; inoltre rappresentanti di tre forze dell’ordine e cinque postazioni dedicate a università e ITS. L’incontro diretto ha permesso agli studenti non solo di conoscere le realtà produttive locali, ma anche di riflettere sulle proprie attitudini e sulle competenze richieste dal mercato.

La giornata di venerdì 24 aprile, invece, è stata invece dedicata ai futuri studenti, con dodici classi delle scuole medie del territorio che hanno esplorato i laboratori del Marconi, allestiti all’interno del Museo. Guidati dagli studenti dell’Istituto, i ragazzi delle scuole di primo grado hanno scoperto da vicino il mondo della tecnologia e della scienza, seguendo esperienze e laboratori di meccanica, logistica, informatica, chimica, scienze naturali e anche di comunicazione e business per i corsi di amministrazione finanza e marketing, servizi commerciali e Marconews, il giornale dell’Istituto.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione di tutti coloro che sono intervenuti, con l’auspicio che eventi come questo, insieme al costante lavoro dei docenti, costituiscano davvero una bussola che aiuti i ragazzi a realizzare il proprio progetto lavorativo e di vita. Si ringrazia inoltre l’Amministrazione Comunale, sotto il cui patrocinio si sono svolti gli incontri, in particolare il Sindaco, prof. Federico Chiodi, e l’Assessore all’Istruzione, Anna Sgheiz, per la costante presenza e per l’apprezzamento espresso.