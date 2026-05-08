SABATO 9 MAGGIO

Tortona: Fiera e Festa di Santa Croce con bancarelle nel centro storico e luna park in piazza Allende

Tortona: in piazza Duomo Santa Messa Pontificale: presieduta da Mons. Guido Marini presso la Cattedrale alle ore 10:30. Non solo auto: esposizione in L.go Borgarelli, via Emilia e piazza Duomo. Esposizione attrezzature e macchine agricole: in Piazza Duomo.

Tortona: Open Day “Canile in Festa”: presso il Canile della città di Tortona, dalle ore 10:00 alle 17:00.

Tortona: Mostra “Dalla psichiatria alla salute mentale”: esposizione “La persona al centro” presso il Cortile Libreria Namastè con ingresso da via Emilia o corso Leoniero.

Tortona: Tornano le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico promosse dalla CEI, dedicate quest’anno al tema Risonanze di santità, tra devozioni, reliquie e testimonianze di fede.

L’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona, in collaborazione con l’Ufficio Liturgico, grazie alla partecipazione dei volontari della SIPBC (Delegazione Tortonese) propone iniziative destinate alla valorizzazione del patrimonio ecclesiastico diocesano.In occasione della Solennità di Santa Croce, alcuni spazi della Cattedrale saranno adibiti all’esposizione di preziosi paramenti. “LA SANTA CROCE NEI SEGNI LITURGICI. Esposizione del corredo tessile liturgico della Sacrestia Episcopale della Cattedrale nel segno della Santa Croce”. Visitabile: Sabato 9 maggio (dalle 10 alle 12; dalle 15,30 alle 17,30; dalle 21 alle 22,30) Domenica 10 maggio (dalle 15,30 alle 17,30; dalle 21 alle 22,30) Lunedì 11 maggio (dalle 10 alle 12; dalle 15,30 alle 17,00) Sabato 9 e domenica 10 maggio il Polo Culturale MAB (Museo, Archivio, Biblioteca) proporrà visite guidate gratuite al nuovo allestimento. Le visite avverranno senza bisogno di prenotazione, fino ad esaurimento posti. Inizio visite ore 17.

Tortona: fino al 31 maggio: presso il Ridotto del teatro civico la mostra “Manifesti di Memoria”, un’esposizione dedicata agli acquerelli originali delle locandine che in questi anni hanno accompagnato le diverse edizioni della fiera di anticaglie Cantarà e Catanaj, che rappresentano un viaggio tra arte, identità e memoria visiva del territorio. la mostra propone una selezione di opere realizzate con la tecnica dell’acquerello, capaci di restituire profondità scorci, atmosfere e suggestioni legate alla memoria collettiva. L’esposizione sarà visitabile il lunedì dalle ore 14 alle 18; il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 18; il mercoledì dalle 9 alle 14; mentre il sabato e la domenica dalle 16 alle 19.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Volpedo: sabato 9 maggio alle ore 18 con il concerto finale aperto al pubblico del Baritono Nucci , che si terrà nella suggestiva cornice della Pieve Romanica di Volpedo. Ingresso libero

DOMENICA 10 MAGGIO

Tortona: Fiera e Festa di Santa Croce con bancarelle nel centro storico e luna park in piazza Allende

Tortona: Open Day “Canile in Festa”: presso il Canile della città di Tortona, dalle ore 10:00 alle 17:00. Pranzo all’aperto con gli amici a 4 zampe: presso il Canile della città, a partire dalle ore 12:00 (gradita la prenotazione). Sfilata canina amatoriale: con giochi, dimostrazioni e premi, a partire dalle ore 15:00 presso il Canile.

Tortona: Natura da vivere: animali, fiori e profumi: iniziativa a cura di Fattoria Didattica Verde-Commerce in Piazza Gavino Lugano, dalle 10:00 alle 19:00.

Tortona: in piazza delle Erbe Mettiamoci alla prova: educazione stradale per bambini dai 6 agli 11 anni, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. – Mettiamoci alla prova sui pedali!: percorsi ciclabili strutturati per bambini e ragazzi, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. – Io non rischio: campagna di sensibilizzazione della Protezione Civile, dalle 10:00 alle 18:00.

Tortona: Mostra “Dalla psichiatria alla salute mentale”: esposizione “La persona al centro” presso il Cortile Libreria Namastè con ingresso da via Emilia o corso Leoniero.

Tortona: Tornano le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico promosse dalla CEI, dedicate quest’anno al tema Risonanze di santità, tra devozioni, reliquie e testimonianze di fede.

L’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona, in collaborazione con l’Ufficio Liturgico, grazie alla partecipazione dei volontari della SIPBC (Delegazione Tortonese) propone iniziative destinate alla valorizzazione del patrimonio ecclesiastico diocesano.In occasione della Solennità di Santa Croce, alcuni spazi della Cattedrale saranno adibiti all’esposizione di preziosi paramenti. “LA SANTA CROCE NEI SEGNI LITURGICI. Esposizione del corredo tessile liturgico della Sacrestia Episcopale della Cattedrale nel segno della Santa Croce”. Visitabile: Sabato 9 maggio (dalle 10 alle 12; dalle 15,30 alle 17,30; dalle 21 alle 22,30) Domenica 10 maggio (dalle 15,30 alle 17,30; dalle 21 alle 22,30) Lunedì 11 maggio (dalle 10 alle 12; dalle 15,30 alle 17,00) Sabato 9 e domenica 10 maggio il Polo Culturale MAB (Museo, Archivio, Biblioteca) proporrà visite guidate gratuite al nuovo allestimento. Le visite avverranno senza bisogno di prenotazione, fino ad esaurimento posti. Inizio visite ore 17.

Tortona: fino al 31 maggio: presso il Ridotto del teatro civico la mostra “Manifesti di Memoria”, un’esposizione dedicata agli acquerelli originali delle locandine che in questi anni hanno accompagnato le diverse edizioni della fiera di anticaglie Cantarà e Catanaj, che rappresentano un viaggio tra arte, identità e memoria visiva del territorio. la mostra propone una selezione di opere realizzate con la tecnica dell’acquerello, capaci di restituire profondità scorci, atmosfere e suggestioni legate alla memoria collettiva. L’esposizione sarà visitabile il lunedì dalle ore 14 alle 18; il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 18; il mercoledì dalle 9 alle 14; mentre il sabato e la domenica dalle 16 alle 19.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.