Nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, in piazza Duomo, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo scuolabus acquistato dal Comune di Tortona per il servizio di trasporto scolastico: alla benedizione da parte del Vescovo Guido Marini hanno partecipato anche il Sindaco Federico Chiodi, l’Assessore Anna Sgheiz, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, il Presidente della Commissione Consiliare Istruzione Nicolò Castellini, i rappresentanti di Bus Company azienda che effettua il servizio e un gruppo dei giovanissimi alunni che utilizzano lo scuolabus per il doposcuola comunale. Il mezzo, un Iveco Pop 65C158, va ad aggiungersi agli altri pullmini già in uso per il servizio svolto in città e nelle frazioni.

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