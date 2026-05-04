MILANO – Un appuntamento di alto profilo culturale vedrà protagonista il nostro territorio grazie alla penna di uno dei suoi concittadini. Giovedì 7 maggio, alle ore 17:30, la prestigiosa Sala Bassetti della Pinacoteca di Brera a Milano ospiterà la presentazione del nuovo libro dell’autore tortonese Giacomo Maria Prati.

Il volume, intitolato “Arcadia. Tredici divagazioni da Omero a Carmelo Bene” e pubblicato dalla casa editrice Epoké, propone un affascinante e colto viaggio intellettuale che, come suggerisce il titolo, attraversa i secoli collegando le radici classiche dell’epica omerica alle geniali provocazioni teatrali del Novecento.

A testimoniare lo spessore dell’opera del talento tortonese, l’evento milanese vanta un parterre di ospiti e relatori d’eccezione. A fare gli onori di casa (l’accesso avverrà dal celebre Cortile d’onore del Palazzo di Brera) ci sarà Angelo Crespi, Direttore Generale della Pinacoteca di Brera. Insieme a lui e all’autore interverranno Davide Liccione in rappresentanza del M.I.C.A.L., Vittorio Renuzzi della Compagnia della Corte, e la giornalista e scrittrice Lidia Sella.

L’incontro non sarà solo un momento di dibattito, ma anche di suggestione performativa: i testi di Prati prenderanno infatti vita grazie alla lettura curata dall’attrice Marta Comerio.

A suggellare l’importanza dell’evento, e a marcare un ulteriore e profondo legame con il nostro territorio, la presentazione letteraria sarà seguita da un intervento speciale dello stesso Giacomo Maria Prati dedicato a due giganti della storia dell’arte: Raffaello e il nostro conterraneo Giuseppe Pellizza da Volpedo. La serata si concluderà poi con un aperto dibattito dedicato all’ermeneutica dell’arte.

L’ingresso all’evento è libero. Un’ottima occasione, anche per chi si sposterà da Tortona e dintorni, per sostenere l’autore e immergersi in un pomeriggio all’insegna della grande cultura.

(Per ulteriori informazioni sull’evento o sulle pubblicazioni è possibile consultare il sito web edizioniepoke.it, seguire i canali social Facebook, Instagram e YouTube cercando @edizioni.epoke, oppure contattare il numero WhatsApp 351.931.8418).

L’Arcadia non è un luogo, ma una soglia: uno spazio in cui mito, arte e pensiero si intrecciano, mettendo in discussione il nostro modo di vedere il mondo. In queste tredici divagazioni, da Omero a Carmelo Bene, Prati attraversa testi, immagini e figure della cultura occidentale trasformandoli in esperienze vive. La divagazione diventa metodo: non evasione, ma ricerca di senso. Tra filosofia, letteratura e immaginazione, Arcadia invita il lettore a prendere posizione, a lasciarsi coinvolgere in un percorso che non offre risposte definitive, ma apre possibilità. Ad accompagnare il percorso, le introduzioni di Davide Liccione e Vittorio Renuzzi offrono due chiavi di accesso complementari all’opera.