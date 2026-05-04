Si è svolta sabato 2 maggio 2026, nella suggestiva cornice dei Colli Tortonesi, la quarta edizione del Giro del Vescovado, evento dedicato alla scoperta del territorio, delle sue eccellenze enogastronomiche e delle aziende di Costa Vescovato.

L’iniziativa ha registrato un importante risultato in termini di partecipazione, con 340 presenze provenienti da diverse zone d’Italia, segnando un incremento di 50 partecipanti rispetto all’edizione precedente. Un dato che conferma la crescita dell’evento e il crescente interesse verso il patrimonio vitivinicolo dei Colli Tortonesi.

Durante la giornata, i partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza immersiva tra vigneti e cantine, attraverso un percorso a tappe con degustazioni di vini del territorio – tra cui il protagonista Derthona Timorasso – accompagnati da prodotti gastronomici locali.

A completare il programma, momenti di convivialità diffusa e una festa finale che ha riunito pubblico e produttori in un’atmosfera di condivisione e spensieratezza.

L’associazione Incontri DiVini, organizzatrice dell’evento, esprime grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa e desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione:

l’Amministrazione comunale, i produttori partecipanti, i collaboratori, la Pro Loco Costa Vescovato e tutte le persone che, con impegno e passione, hanno reso possibile una giornata così partecipata e speciale.

Il Giro del Vescovado si conferma così un appuntamento sempre più centrale per la promozione dei Colli Tortonesi, capace di unire vino, cultura e accoglienza in un’esperienza autentica e condivisa.