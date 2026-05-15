Forza Italia Giovani Provincia di Alessandria – Tortona: Lorenzo Mazza confermato

Responsabile cittadino. Lucrezia Bonacini Vice Segretario provinciale e Responsabile Enti

Locali

Forza Italia Giovani Provincia di Alessandria prosegue il proprio percorso di rinnovamento e

radicamento sul territorio con la nuova organizzazione della segreteria provinciale. Per la città

di Tortona, Lorenzo Mazza è stato confermato Responsabile cittadino di Forza Italia

Giovani.

Il territorio tortonese esprime inoltre un importante incarico provinciale: Lucrezia Bonacini

assume il ruolo di Vice Segretario provinciale di Forza Italia Giovani Provincia di

Alessandria e di Responsabile Enti Locali.

«È un onore essere confermato Responsabile cittadino di Forza Italia Giovani per Tortona»,

dichiara Lorenzo Mazza. «Dopo le elezioni del 2024, il nostro gruppo ha avviato un percorso di

crescita importante, anche sulla scia degli ottimi risultati ottenuti dalla segreteria cittadina. I

prossimi mesi saranno fondamentali per rafforzare ulteriormente la squadra, renderla sempre

più affiatata e permettere ai giovani di essere protagonisti nella vita politica e civica del

territorio. Un ringraziamento particolare va al Segretario provinciale Andrea Bonfante per la

fiducia accordata e per il sostegno costante».

A sottolineare il percorso di crescita del movimento giovanile è anche Lucrezia Bonacini, Vice

Segretario provinciale e Responsabile Enti Locali:

«Nell’ultimo anno e mezzo ho visto il movimento giovanile di Forza Italia crescere, rinnovarsi e

lavorare con serietà a favore del territorio e dei valori che guidano il nostro impegno», dichiara

Lucrezia Bonacini. «Come ricorda il nostro Segretario nazionale Antonio Tajani, i giovani non

sono il futuro, ma il presente. È questa la linea che vogliamo continuare a seguire: dare spazio,

responsabilità e voce a una generazione pronta a impegnarsi concretamente nelle proprie

comunità».

A commentare il rinnovamento della squadra provinciale è anche Andrea Bonfante, Segretario

provinciale di Forza Italia Giovani Provincia di Alessandria e Vice Segretario regionale vicario:

«È con grande orgoglio che presento la nuova segreteria provinciale di Forza Italia Giovani

Provincia di Alessandria: una squadra che rappresenta una nuova classe dirigente competente

e autorevole. Non è solo la giovane età a renderli una risorsa preziosa, ma la loro preparazione

e la determinazione necessarie per affrontare le sfide che attendono il nostro territorio.

La conferma di Lorenzo Mazza alla guida del gruppo giovani di Tortona e gli incarichi affidati a

Lucrezia Bonacini come Vice Segretario provinciale e Responsabile Enti Locali rappresentano

un segnale importante per tutto il Tortonese. Lorenzo e Lucrezia hanno dimostrato serietà,

determinazione e capacità di lavorare sul territorio, contribuendo alla crescita di una squadra

giovane, competente e motivata.

Auguro a loro e a tutti i componenti della nuova segreteria un buon lavoro, grato per la scelta di

mettere il proprio tempo e il proprio entusiasmo al servizio della collettività in un percorso tanto

impegnativo quanto appassionante».

Con queste conferme e nuovi incarichi, Forza Italia Giovani Provincia di Alessandria rafforza la

propria presenza nella città di Tortona e nel territorio tortonese, proseguendo il lavoro avviato e

promuovendo partecipazione, formazione politica e attenzione concreta alle esigenze delle

nuove generazioni.

La nuova squadra provinciale vede inoltre Andrea Bonfante Segretario provinciale, Lorenzo

Novelli Segretario cittadino di Alessandria e Responsabile Comunicazione provinciale,

Valentino Papillo Responsabile Organizzazione provinciale, Vittorio Balladore Responsabile

Tesseramenti, Filippo Grimaldi Segretario cittadino di Casale Monferrato, Simone Bevilacqua

Segretario cittadino di Novi Ligure e Martina Piana Segretaria cittadina di Valenza.

Forza Italia Giovani Provincia di Alessandria

Ufficio Comunicazione

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