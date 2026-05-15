SABATO 16 MAGGIO

Tortona , in fascia serale dalle 21.00 alle 23.00.presso la Pinacoteca Civica, Piazza Arzano – “Immersione notturna nell’arte”

Tortona: fino al 31 maggio: presso il Ridotto del teatro civico la mostra “Manifesti di Memoria”, un’esposizione dedicata agli acquerelli originali delle locandine che in questi anni hanno accompagnato le diverse edizioni della fiera di anticaglie Cantarà e Catanaj, che rappresentano un viaggio tra arte, identità e memoria visiva del territorio. la mostra propone una selezione di opere realizzate con la tecnica dell’acquerello, capaci di restituire profondità scorci, atmosfere e suggestioni legate alla memoria collettiva. L’esposizione sarà visitabile il lunedì dalle ore 14 alle 18; il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 18; il mercoledì dalle 9 alle 14; mentre il sabato e la domenica dalle 16 alle 19.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Castellania: Sabato 16 maggio 2026, il Comune di Castellania Coppi si prepara a vivere una serata di intense emozioni con “Prima del Giro”. L’evento, promosso dal Comune in sinergia con l’Associazione Promozionale Serse e Fausto Coppi e il Lions Club Castellania Coppi, propone un programma ricco e variegato: Il Programma della serata

Ore 19:00 – l’inaugurazione della nuova Fontana e di un inedito tratto di pavimentazione ispirato alle storiche pietre della Parigi/Roubaix.

l’inaugurazione della nuova Fontana e di un inedito tratto di pavimentazione ispirato alle storiche pietre della Parigi/Roubaix. Ore 20:00 I festeggiamenti proseguiranno con una suggestiva Cena nel Borgo di Castellania Coppi, un’occasione perfetta per gustare buon cibo e condividere la passione sportiva in ottima compagnia.

I festeggiamenti proseguiranno con una suggestiva di Castellania Coppi, un’occasione perfetta per gustare buon cibo e condividere la passione sportiva in ottima compagnia. Ore 21:15 – “FAUSTO È IN MUSICA”: A chiudere la giornata sarà uno spettacolo unico. Il palcoscenico prenderà vita grazie a: Le emozionanti letture dal romanzo “Fausto, il mio Coppi” a cura dell’autrice Luciana Rota ; La splendida voce di Flavia Barbacetto ; Le note del Quintetto d’Archi dell’Orchestra Classica di Alessandria , composto da Massimo Barbierato (violino), Matteo Ferrario (violino), Alessandro Buccini (viola), Luciano Girardengo (violoncello) ed Elio Veniali (contrabbasso).

A chiudere la giornata sarà uno spettacolo unico. Il palcoscenico prenderà vita grazie a:

Informazioni utili e prenotazioni: Per partecipare a questo evento, la prenotazione è obbligatoria. È possibile riservare il proprio posto o richiedere maggiori dettagli contattando i seguenti numeri di cellulare:

DOMENICA 17 MAGGIO

Tortona: alle 18 altratro vicio Gran Galà della danza

Tortona: Domenica 17 maggio 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi dagli enoappassionati: la quattordicesima edizione di “Quatar Pass nel Derthona Timurass”. Quando: Domenica 17 maggio 2026, a partire dalle ore 10:00.Quota di iscrizione: 30,00 € a persona.

Cosa comprende la quota: Degustazione libera di Derthona Timorasso in tutte le cantine partecipanti e nei banchi comuni, calice ufficiale dell’evento e comoda sacca porta calice. Punti di accredito: Fermento Hub – SS 10 per Alessandria, 9, Tortona (AL)

Tortona: fino al 31 maggio: presso il Ridotto del teatro civico la mostra “Manifesti di Memoria”, un’esposizione dedicata agli acquerelli originali delle locandine che in questi anni hanno accompagnato le diverse edizioni della fiera di anticaglie Cantarà e Catanaj, che rappresentano un viaggio tra arte, identità e memoria visiva del territorio. la mostra propone una selezione di opere realizzate con la tecnica dell’acquerello, capaci di restituire profondità scorci, atmosfere e suggestioni legate alla memoria collettiva. L’esposizione sarà visitabile il lunedì dalle ore 14 alle 18; il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 18; il mercoledì dalle 9 alle 14; mentre il sabato e la domenica dalle 16 alle 19.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.