A Tortona sono stati firmati gli accordi con i 69 Comuni dell’Appennino Alessandrino e dell’Alto Monferrato per investire oltre 8,8 milioni di euro in 74 progetti per il territorio. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco D’Amico e l’assessore Mazza.

Queste risorse consentono di realizzare strade più sicure, opere di riqualificazione urbana, servizi migliori e interventi che aiutano i nostri Comuni a crescere e a contrastare lo spopolamento.

In questa occasione il Comune di Pontecurone si è distinto in quanto è tra i primi comuni piemontesi ad aver ultimato il proprio progetto, infatti proprio ieri mattina si è tenuta l’inaugurazione della riqualificazione di Viale Europa, finanziato con 160 mila euro di fondi FSC e 40 mila euro di fondi comunali.