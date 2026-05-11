Tortona si prepara ad accogliere una nuova edizione del Galà della Danza, l’appuntamento

dedicato all’arte coreutica che, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, porterà

al Teatro Civico una serata pensata per valorizzare il talento dei giovani, il lavoro delle scuole

del territorio e il dialogo tra linguaggi artistici diversi. L’iniziativa si inserisce nel solco della prima

edizione, nata per celebrare la danza come linguaggio universale, accessibile e capace di unire

formazione, espressione e partecipazione. L’evento si svolge domenica, 17 maggio, dalle ore

18.00.

Con la direzione artistica di Anastasia Sacalianu, il Galà riunirà sullo stesso palcoscenico

alcune delle principali realtà formative del territorio e delle città vicine: Danzarte Tortona,

MovEvolution Tortona, Areadanza Tortona, ShowLab Novi Ligure, Formazione Arte Danza

Rivanazzano Terme, Peter Larsen Dance Studio Alessandria, L’Equipe Voghera e il Liceo

Coreutico Piero Gobetti di Genova. Una costellazione di scuole che darà vita a un

programma capace di restituire al pubblico la ricchezza e la pluralità della scena coreutica

locale.

A impreziosire la serata saranno gli ospiti internazionali Anastasia Preotu ed Eduard Chimac,

provenienti dalla Romania, che presenteranno un frammento di Wet Dreams (are made of this),

spettacolo firmato da Anastasia Preotu e già riconosciuto per il suo valore coreografico. La loro

presenza rafforza la dimensione internazionale del progetto e il dialogo culturale tra Italia e

Romania, anche attraverso attività dedicate ai più giovani.

Il Galà, infatti, non si propone soltanto come momento di spettacolo, ma anche come occasione

di incontro e formazione. Il programma prevede una particolare attenzione al pubblico giovane,

con posti dedicati agli under 35, nella volontà di avvicinare nuove generazioni alla danza

contemporanea e ai suoi percorsi professionali

Accanto alle esibizioni dal vivo, la serata ospiterà anche la proiezione di due dance film, scelti

per ampliare lo sguardo del Galà sul rapporto tra corpo, immagine e ricerca audiovisiva. Il primo

è Dancen di Corina Andrian, film ambientato a Wuppertal e costruito attorno a incontri minimi e

silenziosi tra corpi, premiato come Miglior Film al Bucharest International Dance Film Festival

Il secondo è Another Era, firmato da Valentin Teodorescu, Anastasia Grigore, Diana

Paun e Sarah Mitrofan, un’opera ispirata ai rituali nuziali della comunità di Hundorf, in Romania,

che intreccia memoria, amore e tradizione in una dimensione sospesa e poetica, e che ha

trovato spazio in diversi festival internazionali

Il Galà della Danza è organizzato da Solea APS, Informagiovani Tortona e Comune di Tortona,

con il supporto dell’Associazione Dor de Plai Tortona e di Contemporary Creative Dreamers

Bucharest. Un lavoro condiviso che conferma la volontà di costruire un appuntamento capace di

connettere territorio, formazione, apertura internazionale e nuove opportunità per i giovani

danzatori

L’ingresso è gratuito con prenotazione presso la biglietteria.

per informazioni: 0131 864448