Tortona si prepara ad accogliere una nuova edizione del Galà della Danza, l’appuntamento
dedicato all’arte coreutica che, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, porterà
al Teatro Civico una serata pensata per valorizzare il talento dei giovani, il lavoro delle scuole
del territorio e il dialogo tra linguaggi artistici diversi. L’iniziativa si inserisce nel solco della prima
edizione, nata per celebrare la danza come linguaggio universale, accessibile e capace di unire
formazione, espressione e partecipazione. L’evento si svolge domenica, 17 maggio, dalle ore
18.00.
Con la direzione artistica di Anastasia Sacalianu, il Galà riunirà sullo stesso palcoscenico
alcune delle principali realtà formative del territorio e delle città vicine: Danzarte Tortona,
MovEvolution Tortona, Areadanza Tortona, ShowLab Novi Ligure, Formazione Arte Danza
Rivanazzano Terme, Peter Larsen Dance Studio Alessandria, L’Equipe Voghera e il Liceo
Coreutico Piero Gobetti di Genova. Una costellazione di scuole che darà vita a un
programma capace di restituire al pubblico la ricchezza e la pluralità della scena coreutica
locale.
A impreziosire la serata saranno gli ospiti internazionali Anastasia Preotu ed Eduard Chimac,
provenienti dalla Romania, che presenteranno un frammento di Wet Dreams (are made of this),
spettacolo firmato da Anastasia Preotu e già riconosciuto per il suo valore coreografico. La loro
presenza rafforza la dimensione internazionale del progetto e il dialogo culturale tra Italia e
Romania, anche attraverso attività dedicate ai più giovani.
Il Galà, infatti, non si propone soltanto come momento di spettacolo, ma anche come occasione
di incontro e formazione. Il programma prevede una particolare attenzione al pubblico giovane,
con posti dedicati agli under 35, nella volontà di avvicinare nuove generazioni alla danza
contemporanea e ai suoi percorsi professionali
Accanto alle esibizioni dal vivo, la serata ospiterà anche la proiezione di due dance film, scelti
per ampliare lo sguardo del Galà sul rapporto tra corpo, immagine e ricerca audiovisiva. Il primo
è Dancen di Corina Andrian, film ambientato a Wuppertal e costruito attorno a incontri minimi e
silenziosi tra corpi, premiato come Miglior Film al Bucharest International Dance Film Festival
- Il secondo è Another Era, firmato da Valentin Teodorescu, Anastasia Grigore, Diana
Paun e Sarah Mitrofan, un’opera ispirata ai rituali nuziali della comunità di Hundorf, in Romania,
che intreccia memoria, amore e tradizione in una dimensione sospesa e poetica, e che ha
trovato spazio in diversi festival internazionali
Il Galà della Danza è organizzato da Solea APS, Informagiovani Tortona e Comune di Tortona,
con il supporto dell’Associazione Dor de Plai Tortona e di Contemporary Creative Dreamers
Bucharest. Un lavoro condiviso che conferma la volontà di costruire un appuntamento capace di
connettere territorio, formazione, apertura internazionale e nuove opportunità per i giovani
danzatori
L’ingresso è gratuito con prenotazione presso la biglietteria.
per informazioni: 0131 864448