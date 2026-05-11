C i siamo allontanati dalla natura, ma tutto dipende da lei. Ritornare vicini, riscoprirla, lasciarsi ispirare e stupire dalla biodiversità e dalle sue storie vuol dire tornare a capire gli equilibri della vita.

La biodiversità sarà il tema centrale dell’appuntamento “Il Regno delle Api – viaggio tra api, paesaggi e sapori autentici” che si terrà il 24 maggio dalle ore 10.00 organizzato dalla Delegazione Fai di Tortona presso la Tenuta Ritiro di Gavazzana (Strada del Ritiro).

Giacomo Acerbi, titolare della “Tenuta” e allevatore di api regine e Alberto Mallarino, agronomo di fama, ci guideranno alla scoperta del mondo delle api; perché sono essenziali per la vita sulla Terra, cosa sta minacciando la loro sopravvivenza e come ognuno di noi può contribuire a proteggerle.

Nel pomeriggio avremo la possibilità di visitare tutta la “Tenuta” : un’esperienza lenta ed immersiva, quasi meditativa. Ammirare la flora e la fauna significa entrare in sintonia con i ritmi della natura, non solo “guardare” ma percepire e apprezzare la bellezza semplice e genuina della “biodiversità”.

La giornata sarà allietata da una colazione a base di prodotti locali preparati dal Ristorante Montecarlo di Tortona.

Contributo per la partecipazione 35,00 euro.

Per prenotare:

https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/il-regno-delle-api-viaggio-tra-api-paesaggi-e-sapori-autentici-53562

Per informazioni:

Piero Massiglia tel. 335 7808598

Lasciati conquistare da un lusso discreto, dove la natura diventa arte.