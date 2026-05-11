Sabato 9 maggio l’ Ufficio Diocesano delle Forze dell’ Ordine e di Polizia, di Volontario e di Soccorso diretto da Don Augusto Piccoli e composto da Cinzia Arsura, Bruno Pellegrino, Enrico Pianetta, Giuseppe Semino e Raffaele Breglia, ha promosso un Convegno Diocesano dal titolo: “Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”, per sensibilizzare gli stessi appartenenti a valorizzare la propria fede cristiana come testimonianza e a servizio del prossimo”.

Relatore e graditissimo ospite d onore e stato il Senatore Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Dopo il saluto di benvenuto da parte di S.E.Monsignor Guido Marini, Vescovo di Tortona, e la visita alla Cattedrale di Tortona con un breve momento di preghiera presieduto dal Parroco Don Claudio Baldi che ha intrattenuto inoltre tutti i presenti con la visita alla mostra allestita in occasione della Festa Patronale di Santa Croce sul corredo storico e liturgico della Sacrestia Episcopale della Cattedrale, tutti i convenuti da diverse zone del territorio diocesano si sono ritrovati presso la Sala Conferenze della Fondazione della Cassa di Risparmio di Tortona, gentilmente messa a disposizione, per l inizio del Convegno stesso.

Erano presenti le massime Autorità Civili e Militari cittadine e provinciali, tra cui il Sindaco di Tortona Chiodi accompagnato dall’ Assessore Tramarin, il Vice Presidente della Provincia Demarte, l ex Governatore del Piemonte Cota e l onorevole Sozzani, la Senatrice Boldi e l onorevole Affronti, il Consigliere regionale Buzzi Langhi, il Maggiore CC di Tortona Bellotti, il Comandante della Polizia Locale di Tortona Di Stefano e di Alessandria Crocco e la Dottoressa Prato della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Dopo il saluto introduttivo del moderatore Senatore Enrico Pianetta, il Direttore dell’ Ufficio Diocesano Don Augusto Piccoli ha evidenziato i motivi e i temi proposti sul perché di questo Convegno e l importanza di una propria riflessione personale riguardo al ruolo della fede nella vita di ogni appartenente alle Forze dell’Ordine, tema centrale di questo convegno.

Molto toccanti e apprezzati da tutti i partecipanti sono state le varie testimonianze di alcuni giovani, tra cui Andrea Pellegrino volontario della Croce Rossa di Serravalle Scrivia, Federica Astorino volontaria della Croce Verde di Villalvernia, il Vice Comandante della Polizia Locale di Voghera Gianluigi Algeri, Davide Falciano Agente della Polizia Locale di Cervesina e Virginia Vincenzi giovane Carabiniere in servizio presso il Comando Compagnia di Tortona.

Subito dopo si è ascoltato la lettura da parte di Cinzia Arsura dell’ intervento di Monsignor Marco Malizia, Consigliere Ecclesiastico del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale sull’ importanza dell’accompagnamento spirituale del Cappellano all’ interno delle stesse Forze dell’ Ordine e successivamente è stata molto apprezzata la relazione della Dottoressa Pina Pirrello, Dirigente Superiore in quiescenza della Polizia di Stato, che con la sua maturata esperienza pluridecennale al comando di varie sedi in Italia della Polizia Stradale, ha evidenziato il ruolo che la fede cristiana ha rivestito all’interno del suo cammino professionale, di moglie e di madre.

Le conclusioni del Convegno sono state affidate come da programma al Senatore Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione, che ha richiamato nel suo apprezzatissimo intervento l importanza di lavorare al servizio degli altri per contribuire alla crescita del Paese, con la consapevolezza di mettere la persona al centro e questo grazie all importantissimo valore aggiunto della fede, che aiuta ognuno di noi tante volte a superare le nostre fragilità umane.

Al termine, infine, presso il Circolo di Lettura di Tortona adiacente alla Sala Convegni della Fondazione, tutti i convenuti si sono ritrovati per un momento conviviale, con lo scopo di dire grazie nel modo più concreto e semplice a tutte quelle donne e a quegli uomini che quotidianamente con disciplina e onore, prestano il loro servizio a favore del bene comune e per il bene dell’ Italia.



