Questo sabato 16 maggio 2026, il cuore di Alessandria ospiterà una lettura teatrale dal forte impatto sociale. Un appuntamento imperdibile tra le vie del Borgo Rovereto per riflettere sui diritti delle donne e l’importanza del consenso.

Le strade acciottolate e l’atmosfera suggestiva del centro storico di Alessandria fanno da sfondo a un evento che unisce cultura, riflessione e impegno civile. Sabato 16 maggio 2026, alle ore 18:00, l’Erboristeria “Erba Colta” di Via Milano 16 aprirà le sue porte – e i suoi spazi limitrofi – per “Incursioni femministe nel borgo”, una lettura teatrale che promette di lasciare il segno.

L’evento, organizzato dalla rinomata Compagnia Teatrale Gli Illegali e da BlogAL APS, vedrà in scena le voci di Renza Borello e Luigi Mariano Di Carluccio, arricchite dalla preziosa collaborazione di Teseo Di Carluccio. Un cast collaudato, pronto a dar vita a testi che esplorano le molteplici sfaccettature dell’universo femminile e delle sue battaglie quotidiane.

A parlare chiaro, prima ancora che lo spettacolo inizi, è la locandina stessa. Su uno sfondo che ritrae un vicolo illuminato da calde luci serali, si staglia una pergamena srotolata che riporta una frase tanto semplice quanto inequivocabile: “UN NO È UN NO”. Un richiamo rosso, stampato a chiare lettere, che ribadisce il principio fondamentale del consenso, tematica purtroppo sempre attuale e di vitale importanza.

Accanto al simbolo del femminismo, un’altra frase enigmatica ma affilata cattura l’attenzione dello spettatore: “Non li hai mai richiesti. Li hai sempre avuti.” Un probabile riferimento ai diritti innati che spesso la società ha faticato a riconoscere o ai privilegi maschili, temi che verranno sicuramente sviscerati durante la performance.

L’iniziativa vanta il supporto della Borgo Rovereto Community e l’egida della FITA (Federazione Italiana del Teatro e delle Arti), a testimonianza di come il tessuto associativo locale sia vivo e pronto a fare rete per promuovere eventi di spessore. La scelta della location, l’Erboristeria Erba Colta, non è casuale: porta il teatro fuori dai palcoscenici tradizionali per calarlo nella vita quotidiana, proprio “nel borgo”, tra la gente.

“Incursioni femministe nel borgo” non si preannuncia solo come un momento di intrattenimento teatrale, ma come un’occasione di consapevolezza collettiva. In un periodo storico in cui il dialogo sui diritti di genere richiede costantemente voci forti e chiare, l’appuntamento di sabato ad Alessandria è un invito a fermarsi, ascoltare e, soprattutto, riflettere.

Dettagli dell’evento:

Cosa: “Incursioni femministe nel borgo” – Lettura Teatrale

“Incursioni femministe nel borgo” – Lettura Teatrale Quando: Sabato 16 Maggio 2026, ore 18:00

Sabato 16 Maggio 2026, ore 18:00 Dove: Erboristeria Erba Colta, Via Milano 16 – Alessandria

Erboristeria Erba Colta, Via Milano 16 – Alessandria Con: Renza Borello, Luigi Mariano Di Carluccio, Teseo Di Carluccio