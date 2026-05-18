Tortona, 18 maggio 2026. Si è tenuta oggi alla Cittadella dello Sport di Tortona la conferenza stampa di presentazione della 22ª edizione del Torneo Armana, il torneo di street basket 3×3 più longevo d’Italia, in programma il 13 e 14 giugno 2026. Per la prima volta il torneo si svolgerà alla Cittadella dello Sport di Tortona, la struttura inaugurata nel settembre 2025 e già diventata uno dei palasport di riferimento del basket nazionale. La conferenza stampa, a cui erano presenti Matteo Armana (Presidente della ASD Mario Armana – ente Organizzatore del Torneo Armana), Federico Chiodi, Sindaco di Tortona, Alessandro Gandolfo (CEO Gestione Cittadella), Alice Pedrazzi (General Manager BCC Derthona Basket) e Marco Picchi (Presidente Derthona Basket) è stata l’occasione per valorizzare il percorso di eccellenza del Torneo Armana. Nato nel giugno 2005 sul campetto di Corso Garibaldi per ricordare la figura del professor Mario Armana, storico allenatore del Derthona Basket, il torneo ha percorso una strada lunga e costante: dai 77 partecipanti della prima edizione ai 748 giocatori e oltre 200 squadre dell’edizione 2025, con 16 categorie e più di 1.500 spettatori. Il salto alla Cittadella segna una svolta: per la prima volta il torneo lascia la sua storica sede all’aperto per approdare in una delle strutture sportive più moderne d’Italia. A confermarne il valore istituzionale, il Torneo Armana è dal 2022 tappa Master del Circuito 3×3 Italia – FIP Circuit, il circuito ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro dedicato al 3 contro 3. In aggiunta al torneo Top, sempre maggiore risalto ed importanza verrà data ai tornei Minibasket, Giovanili (Under 14/16/18), Dilettanti, Young Femminile, Over 40 ed Open maschile. Anche per il 2026 il torneo potrà contare sulla partnership con Derthona Basket e BCC Derthona Basket, entrambe squadre di Serie A – rispettivamente maschile e femminile – e punti di riferimento del movimento cestistico tortonese, vera e propria Basket Town d’Italia.Confermata come charity ufficiale dell’evento l’Associazione Enrico Cucchi – Volontari per le Cure Palliative di Tortona, a cui dal 2005 ad oggi l’Associazione Sportiva Mario Armana ha devoluto oltre 70.000 € in beneficenza. Alessandro Gandolfo, CEO di Gestione Cittadella: «Ospitare il Torneo Armana racconta esattamente il lavoro che stiamo facendo: non solo costruire una struttura, ma creare un luogo che il territorio possa sentire proprio. La Cittadella è aperta sette giorni su sette – allo sport, alla cultura, agli eventi, alle famiglie – perché non vogliamo essere uno spazio che si ammira da lontano, ma un posto in cui si entra, si vive e si torna. Per le scuole, le associazioni, le aziende, per chiunque voglia viverla. Il Torneo Armana, con la sua storia e i suoi valori, è esattamente il tipo di realtà con cui vogliamo costruire qualcosa di duraturo per Tortona.» «Il Torneo Armana alla Cittadella è la sintesi di quello che Tortona e tutto il territorio stanno diventando: un luogo che fa del basket – a tutti i livelli, dal minibasket al professionismo – un elemento identitario vero. Noi come BCC siamo orgogliose di affiancare questa manifestazione da anni, perché condividiamo lo stesso punto di partenza: la convinzione che lo sport sia un potente costruttore di comunità e valori. Portare il 3×3 nella Nova Arena, con 22 anni di storia alle spalle e oltre 70.000 euro devoluti in beneficenza, non è solo un cambio di location. È un segnale di quello che questo territorio sa e può fare quando le sue realtà lavorano insieme ed è un segnale forte di come uniti si possa, attraverso lo sport, veicolare messaggi ed azioni significative.» ha dichiarato Maurizio Sacchi – Presidente, BCC Derthona Basket. «Il Torneo Armana è un appuntamento fisso da oltre 20 anni per la pallacanestro e lo sport tortonese in generale. Grazie al lavoro dei miei amici Matteo e Marco, è un evento che ogni anno ci permette di ricordare la figura del professore Mario Armana, al quale tutta Tortona e il Derthona Basket è e rimarrà legato per quella che è stata la sua opera nel nostro Club. Quindi, questo nuovo inizio in Cittadella, con il trasferimento del torneo per la prima volta nella sua storia nella casa del Derthona, rende tutto più emozionante.» ha dichiarato Marco Picchi – Presidente, Derthona Basket. Marco e Matteo Armana: «Portare il Torneo Armana in Cittadella dello Sport, dopo 21 edizioni nello storico Campetto di Corso Garibaldi è sicuramente un passaggio epocale. Ma non è un semplice cambio di location, bensì la concretizzazione di una sinergia indissolubile tra una eccellenza del 3×3 in Italia ed una struttura unica nel panorama nazionale. La cooperazione tra Torneo Armana, Cittadella dello Sport, Derthona Basket e BCC Derthona Basket costituisce un unicum nell’intero panorama cestistico nazionale; Non esiste in Italia un’altra realtà capace di creare una sinergia così profonda e verticale, che unisce sotto lo stesso tetto (e sulla stessa programmazione) il massimo campionato professionistico maschile e femminile (LBA/LBF) e l’anima “street” e inclusiva del basket 3×3. È un modello di cooperazione sportiva unico a livello nazionale. Per tutto lo staff del Torneo, poter approdare alla Cittadella costituisce una nuova sfida che vedrà il Torneo proiettato nel prossimo decennio.» «Da un lato, lasciare il campo dedicato a Nico Messina ha il suo effetto — è un luogo che appartiene alla memoria sportiva di questa città. Dall’altro, non si poteva non cogliere le straordinarie opportunità che offre una struttura come la Cittadella dello Sport, pensata per il basket e per eventi di questo tipo. Il Torneo Armana è una manifestazione profondamente sentita dai tortonesi, partecipata e radicata nel tessuto della città. Ed è anche qualcosa di più: ogni anno, attraverso lo sport, vengono raccolte risorse concrete per l’Associazione Enrico Cucchi, che da anni è al fianco di tante famiglie nei momenti più difficili. Sono certo che sarà una bellissima ed emozionate edizione» ha dichiarato Federico Chiodi, Sindaco di Tortona.