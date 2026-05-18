IMPERIA – L’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana ha partecipato questa mattina, presso l’orto didattico realizzato nell’area del campo sportivo di Pontedassio, alla “Festa della Bandiera Verde”, riconoscimento ottenuto dalla scuola del paese per il secondo anno consecutivo grazie alle attività sviluppate nell’ambito del progetto Eco-Schools.

“La consegna della seconda Bandiera Verde FEE al plesso scolastico di Pontedassio rappresenta un importante riconoscimento per un progetto che, anno dopo anno, continua a crescere, coinvolgendo studenti, insegnanti e famiglie nella diffusione della cultura ambientale e della sostenibilità – ha detto Piana –. Desidero ringraziare la dirigente scolastica Serena Carelli, il sindaco Fulvio Pezzuto, gli insegnanti, le famiglie e tutti coloro che hanno contribuito con impegno e passione a questa iniziativa. L’orto didattico rappresenta un’esperienza educativa di grande valore, capace di insegnare ai bambini il rispetto per l’ambiente, la cura della terra e il significato della condivisione”.

La scuola di Pontedassio conquista così la seconda Bandiera Verde nell’ambito del programma internazionale Eco-Schools promosso dalla FEE, confermando l’attenzione del territorio verso percorsi concreti di educazione ambientale.

Particolarmente significativo anche il risvolto sociale del progetto: gli ortaggi coltivati dagli alunni vengono periodicamente donati alla Croce Rossa Italiana per essere distribuiti alle famiglie in difficoltà, dando vita a un esempio concreto di solidarietà ed economia circolare.

“Pontedassio dimostra come dalla scuola possano nascere esperienze virtuose capaci di generare benefici per tutta la comunità – ha sottolineato il sindaco Fulvio Pezzuto –. Educare i più giovani alla sostenibilità significa costruire cittadini più consapevoli e responsabili per il futuro del territorio”.