Tornano le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico promosse dalla CEI, dedicate quest’anno al tema Risonanze di santità, tra devozioni, reliquie e testimonianze di fede.
L’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona, in collaborazione con l’Ufficio Liturgico, grazie alla partecipazione dei volontari della SIPBC (Delegazione Tortonese) propone iniziative destinate alla valorizzazione del patrimonio ecclesiastico diocesano.In occasione della Solennità di Santa Croce, alcuni spazi della Cattedrale saranno adibiti all’esposizione di preziosi paramenti.
“LA SANTA CROCE NEI SEGNI LITURGICI. Esposizione del corredo tessile liturgico della Sacrestia Episcopale della Cattedrale nel segno della Santa Croce”.
Visitabile:
- Sabato 9 maggio (dalle 10 alle 12; dalle 15,30 alle 17,30; dalle 21 alle 22,30)
- Domenica 10 maggio (dalle 15,30 alle 17,30; dalle 21 alle 22,30)
- Lunedì 11 maggio (dalle 10 alle 12; dalle 15,30 alle 17,00)
Sabato 9 e domenica 10 maggioil Polo Culturale MAB (Museo, Archivio, Biblioteca) proporrà visite guidate gratuite al nuovo allestimento.
Le visite avverranno senza bisogno di prenotazione, fino ad esaurimento posti. Inizio visite ore 17.
Sabato 16 e domenica 17 maggio, alla visita del museo, si aggiungerà anche quella dei locali della Biblioteca Storica, solitamente non aperti al pubblico! (Il percorso presenta alcune barriere architettoniche) Inizio visite ore 17.
Per l’ingresso al Polo Culturale è previsto un contributo.
L’iniziativa rende visibilità a diversi contributi ricevuti per la valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico da CEI (8xmille), Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Consulta Ecclesiastica del Piemonte e Valle d’Aosta, Fondazione CRTorino, Progetto Città e Cattedrali.