La scorsa settimana la Squadra Mobile della Questura di Alessandria ha arrestato un cittadino italiano di 27 anni perché sorpreso nella propria abitazione con un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.
Gli agenti di polizia, nell’ambito di una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Alessandria, hanno rinvenuto nell’abitazione dell’uomo, già sottoposto alla detenzione domiciliare per altri reati, circa 11 kg di Hashish, già suddivisi in involucri del peso di circa 100 grammi e pronti, quindi, per essere distribuiti sul mercato. Diverse decine di migliaia di euro, al dettaglio, il valore dello stupefacente sequestrato.
Il presente comunicato viene diffuso alla luce del pubblico interesse alla conoscenza delle attività svolte per esigenze di pubblica sicurezza da questo Ufficio. Si rammenta la presunzione di innocenza e che la responsabilità penale può essere riconosciuta solo con sentenza passata in giudicato.