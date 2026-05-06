Presso la Biblioteca Civica Francesca Calvo, piazza V. Veneto 1.

Dal 14 maggio al 13 giugno. In orari di apertura della Biblioteca Civica Francesca Calvo.

Inaugurazione Giovedì 14 maggio.

Ore 17 conferenza di presentazione: Il professor Michele Maranzana dialoga con Walter Fochesato, curatore della mostra.

Ore 18 inaugurazione



Una mostra a cura di Walter Fochesato, studioso di letteratura per l’infanzia e storia dell’illustrazione, vicedirettore della rivista Andersen.

All’interno della mostra verrà esposto il ritratto di Umberto Eco realizzato con la tecnica del calligramma dall’artista Mario Fallini.

Nel dicembre del 2014 in un articolo per L’Espresso Eco, rivolgendosi al nipote, lo invitava ad esercitare la memoria (storica e non) citando una filastrocca di Luigi Sailer, pubblicata nel 1859: “La vispa Teresa avea fra l’erbetta/ al volo sorpresa gentil farfalletta”.

Versi che conobbero una straordinaria fortuna giungendo fino ai giorni nostri.

Versi che si sono prestati agli usi più diversi: parodie, rifacimenti, prosecuzioni, rivolgendosi sia al mondo dell’infanzia, sia, ancor più, agli adulti. Senza dimenticare il versante della pubblicità e quello musicale. Eco amava molto i versi del Sailer e ne parla in diverse occasioni.

Già nel 1959 in “Filosofi in libertà” lo scrittore, con grande ironia e brio, li prende a pretesto per parlare di Ruggero Bacone.

Partendo quindi da questa filastrocca così amata da Umberto Eco, la mostra comprenderà una scelta di materiali quali libri, riviste, quaderni scolastici, cartoline, dischi, giochi, materiali pubblicitari e quant’altro.

Giocando sugli immaginari di più generazioni diventerà una sorta di percorso attraverso la storia d’Italia, proponendo un tuffo nel passato per guardare al futuro con maggiore consapevolezza.

Visitabile dal 14 maggio al 13 giugno negli orari di apertura della Biblioteca Civica Francesca Calvo.

La mostra è organizzata all’interno del Festival della Letteratura per Ragazze e Ragazzi Librinfesta Alessandria 2026, per celebrare la memoria di Umberto Eco (Alessandria,5 gennaio 1932 – Milano, 19 febbraio 2016), semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievalista italiano.

Saggista e intellettuale, scrisse numerosi testi di semiotica, estetica medievale, linguistica e filosofia, oltre a romanzi di successo.

Tutto il programma di Librinfesta Alessandria 2026 è consultabile sul sito www.librinfesta.org , manifestazione realizzata con la compartecipazione e il sostegno del Comune di Alessandria, con il contributo della Fondazione CRA, Fondazione CRT, Fondazione Social, Fondazione Banca Popolare di Novara e Gruppo Amag. Si ringraziano anche per il sostegno e il contributo Ciccio Gelati e ProNatura Alessandria aderente a Federazione Nazionale ProNatura.

Walter Fochesato:

Studioso di letteratura per l’infanzia e storia dell’illustrazione è vicedirettore del mensile Andersen. Ha insegnato Storia dell’Illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Macerata e a Scienze della Formazione dell’Università di Genova. É fra i docenti dei master Ars in Fabula a Macerata e Professioni e prodotti dell’editoria all’Università di Pavia.

Fra i lavori più recenti: Il gioco della guerra. L’infanzia nelle cartoline del primo conflitto mondiale; Le pubblicità di Natale; Il campanile scocca la mezzanotte santa; Gioielli su carta; Raccontare la guerra; Emanuele Luzzati. Natali a colori. Antologia del centenario (tutti per Interlinea); con Pino Boero A foa du Bestentu. Fiabe liguri (Chinaski) e L’alfabeto di Gianni dedicato a Rodari (Coccole Books).

É presidente del concorso internazionale Silent Book Contest e membro di diverse giurie fra cui il Premio Andersen e il premio Rodari a Omegna. Nel 2025 ha fatto parte della giuria del Premio Illustratori della Fiera del Libro di Bologna.

Ha insegnato per 35 anni nella scuola elementare.

Rivista Andersen:

ANDERSEN. LA RIVISTA E ILPREMIO. Esce mensilmente ed é il periodico italiano più noto e diffuso di informazione sui libri per l’infanzia, la scuola, le politiche di promozione culturale, con uno sguardo che si è via via allargato anche a quel che accade in Europa. Nata nel 1982, la rivista è punto di riferimento e di confronto per insegnanti, bibliotecari, educatori, scrittori, illustratori, editori.

Su ogni numero della rivista si possono trovare – oltre alla segnalazione delle più interessanti novità editoriali per ragazzi – storie, percorsi e nuove tendenze della letteratura, dell’illustrazione e della cultura per l’infanzia, con un taglio giornalistico che invita alla riflessione e all’approfondimento anche un pubblico non esclusivamente di settore.

La rivista promuove e organizza il Premio Andersen, il più importante premio italiano assegnato ogni anno ai libri per ragazzi e ai loro autori, illustratori, editori e alle più interessanti realtà che promuovono la lettura e la cultura per l’infanzia.

ANDERSEN è una rivista indipendente che sostiene le proprie attività esclusivamente grazie alla fiducia accordata nel tempo dai suoi abbonati e dagli inserzionisti. Una garanzia di obiettività e libertà di giudizio che si traduce in autorevolezza e serietà.

Mario Fallini:

Nato ad Alessandria nel 1947, interessato al rapporto parola e immagine adatta tecniche e materiali ai suggerimenti che gli derivano da varie discipline (iconologia, mnemotecnica, critica warburghiana) traducendoli con procedimento analogico e metaforico in opere che il titolo integra in modo sostanziale. Dal 1989 dedica il suo impegno alla riscrittura mediante calligrammi di opere come Il Milione e Le Mille e una notte. Un’altra opera significativa di riscrittura è quella che riveste le pareti della Chiesa della SS. Annunziata di Alessandria che, in 231 formelle di ceramica, riporta il testo integrale dell’Antico e Nuovo Testamento. Il legame della sua arte con l’architettura e il design è un elemento fondamentale del suo percorso artistico.