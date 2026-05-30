In occasione della festività di martedì 2 Giugno, la città propone un affascinante itinerario turistico tra le proprie eccellenze architettoniche e religiose. Il ritrovo è fissato per le ore 10:30 presso lo IAT di Corso Roma. I posti a disposizione sono limitati ed è richiesta la prenotazione obbligatoria.

Un’ottima opportunità per trascorrere la mattinata della Festa della Repubblica all’insegna della bellezza e della scoperta del nostro territorio. Martedì 2 Giugno, a partire dalle ore 10:30, la città termale farà da cornice a “Ti racconto Acqui”, un’interessante visita guidata interamente dedicata ai tesori storici e artistici locali.

L’iniziativa — promossa con il supporto istituzionale della Città di Acqui Terme, dell’Agenzia Turistica Locale Alexala, di Visit Acqui Terme e del marchio Granmonferrato — promette ai partecipanti un affascinante percorso guidato che si snoderà tra i più importanti edifici religiosi, le opere d’arte e i luoghi simbolo della cultura cittadina.

Il punto di incontro con la guida turistica è fissato presso l’Ufficio Informazioni Turistiche (IAT) di Acqui Terme, situato tra Viale Don Tornato e Corso Roma 1.

Per ragioni organizzative e per garantire la migliore fruizione dell’evento, i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per riservare la propria partecipazione o richiedere ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente lo IAT inviando un’email all’indirizzo iat@comune.acquiterme.al.it, oppure telefonando ai numeri 0144 322142 e +39 334 1028294.

Il costo del biglietto intero per partecipare alla visita è di 5,00 euro. Sono previste agevolazioni per i giovani: i ragazzi e gli studenti fino ai 25 anni di età usufruiranno di un biglietto ridotto a 3,00 euro, mentre per i bambini fino ai 14 anni la partecipazione sarà completamente gratuita. L’organizzazione specifica inoltre che i pagamenti digitali saranno accettati esclusivamente tramite carta.

Un’importante nota riguarda l’accessibilità del percorso: poiché alcuni tratti dell’itinerario potrebbero non essere adatti a persone con mobilità ridotta, gli organizzatori invitano a farne richiesta preventiva per verificare la disponibilità di un’adeguata assistenza negli spostamenti. La locandina ricorda infine che la consueta degustazione offerta dall’Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino” è prevista esclusivamente al termine delle visite effettuate nelle giornate di sabato e domenica.